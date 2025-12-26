「遊び心MAX」な提案に心ときめく！

世界各地のモーターショーでは、自動車メーカーが未来の方向性を示す様々なコンセプトカーを披露してきました。

市販化には至らなかったものの、強い印象を残し、現在でもしばしば言及される魅力的なコンセプトカーも存在します。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの斬新すぎる「“6輪”軽トラ」です！ 画像で見る（30枚以上）

ホンダの「アクティ コンポ」もそのようなモデルのひとつといえるでしょう。

2002年の第36回「東京モーターショー」においてホンダが発表したアクティ コンポは、同社の軽商用車「アクティトラック」をベースとして開発されたコンセプトカーです。

このクルマの最大の特徴は、キャビン部分を「トラクターヘッド」として考案し、そこに着脱可能なトレーラーを一体化させた革新的なデザインにあります。

トレーラー部分は約4700リットルという大容量の荷室を備えており、連結状態での全長は4975mm×全幅1475mm×全高1990mmと、軽自動車の規格を大幅に超えるサイズとなっていました。

しかし、電動4WS（四輪操舵）システムを採用することにより3軸目のホイールまで操舵可能とした結果、内輪差が抑えられ、狭い場所でも優れた取り回し性能と安定したコーナリング性能を発揮できるよう設計されていました。

また、このトレーラー部分には電動で開閉できるウイングゲート式のサイドパネルが装備されており、広い開口部によって荷物の出し入れが容易になっています。

このパネルはオプションにより、窓付きやドア付きのものに交換することができ、様々な用途に対応できる柔軟性を持っていました。

さらに、トレーラーの内部にはワークスペースやホビースペースなどとして利用できる多目的スペースが確保されており、「移動できる部屋」としての実用性も高く評価されていました。

「アクティブ＝活動的」を語源とするアクティ コンポは、単なる展示用モデルではなく、多様な場面での活用を想定して開発されたものです。

配送業務や移動オフィス、キッチンカーとしての使用だけでなく、趣味やレジャーにおいても大きな可能性を秘めていました。

トレーラーを切り離して使うことができる構造は、日常の移動手段としても便利であり、現代のバンライフ文化にも通じる先見性を持った発想だったといえます。

※ ※ ※

このように、アクティ コンポはホンダの独創的なアイデアと技術力を示す象徴的なコンセプトモデルでした。

市販化には至りませんでしたが、多機能性と実用性を兼ね備えた斬新なデザインは、今日のモビリティに対する考え方にも影響を与える提案といえるでしょう。