日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）の人気企画「ゴチになります!26」の最終戦が25日に放送され小芝風花、高橋文哉、「ナインティナイン」矢部浩之のクビが決定した。

今年のクビ人数は最大で3名。最終戦は「大精算ルール」となり、1位を取ると通算の自腹金額がリセットされる。最終戦前までの自腹額は、第1位:増田貴久（27万6840円）第2位:せいや（33万5140円）第3位:岡村隆史（36万7412円）第4位:矢部浩之（46万2300円）第5位:白石麻衣（66万2700円）第6位:高橋文哉（84万550円）第7位:小芝風花（96万3800円）となっていた。

4位となりクビが決定した小芝は「ご褒美みたいな番組でした」といい、大粒の涙をこぼす。1位の大清算を目指していた高橋は8位となり「一番呼ばれたくないところで呼ばれてしまった…」と悔しさをにじませていた。

そして最下位＆自腹が決定した矢部。11月に特例で3年ぶりの復帰を果たしていたが、まさかの即クビとなり「状況が飲み込めていません」と戸惑いの表情を見せた。放送時間の都合上、コメントの時間は与えられず、スタッフに台車に乗せられるとそのまま会場から姿を消した。

最終戦の舞台は東京・池袋にある「ホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト」。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供。設定金額は4万円。自腹額はゲストを含めた9人で36万円前後の“超高額”の見通しとなっていた。

同番組は日テレTADA／TVer／Huluにて今月27日の午後1時から配信がスタート。次回放送は、来年1月15日の午後7時から2時間SPとなっている。