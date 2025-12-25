有馬記念の公開枠順抽選会

中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。メイショウタバル（牡4、石橋）に騎乗する武豊が3年ぶりに登場。3枠6番を引き当てた後のコメントに、笑撃が広がっている。

2023、24年と地方で騎乗していたため、公開枠順抽選会を欠席した武豊が、3年ぶりに登場した。

今年はG1宝塚記念を制したメイショウタバルとのコンビで挑む。5番目に順番が回ってくると3枠6番の好枠をゲットした。

壇上インタビューでは「いい枠だと思う」と納得の表情。宝塚記念は逃げて勝っただけに、気になるのは23歳の若武者・松本大輝が騎乗し逃げ宣言のミステリーウェイだ。

同馬との兼ね合いを問われた武豊は「この世界は縦社会なので（笑）冗談ですよ」とジョークをまじえてニヤリ。X上のファンにも笑撃が広がった。

「武豊騎手いきなり牽制入れてるww」

「豊さん、同型との兼ね合い聞かれた時に『競馬は縦社会ですから』ってブラックジョーク飛ばしたの本当に芝生えた」

「今回も豊ジョークが出ましたww」

「武豊の言葉が面白すぎたwww」

「やっぱり武豊は面白い」

武豊は有馬記念で最多タイの4勝。06年ディープインパクトは3枠4番、23年ドウデュースは3枠5番と今年と同じ赤帽で制している。



（THE ANSWER編集部）