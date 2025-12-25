2025年、最も視聴された映画の予告編映像は『プラダを着た悪魔2』だった。公開後24時間で、1億8,150万回再生を達成した。米Wavemetrix調べ。

同作は2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として時代を席巻した大人気作の20年ぶり続編。誰もが憧れたアン・ハサウェイや、メリル・ストリープ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、トレイシー・トムズ、ティボー・フェルドマンも続投。監督のデヴィッド・フランケル、脚本家アライン・ブロッシュ・マッケンナのタッグも復活する。

ニューヨークでの撮影開始時にはパパラッチによる写真もSNSで大きな話題を呼んだ。予告編映像ではマドンナが歌う前作のテーマソング「Vogue」にのせ、ハイヒールの音を響かせるアンドレア（アン・ハサウェイ）とミランダ（メリル・ストリープ）が再会。20年前と変わらず、さらにスタイリッシュになった二人の姿が話題を呼んだ。映画は2026年5月1日に日本公開。

再生数ランキングでは続いて、実写版『モアナと伝説の海』が1億6,120万回再生、実写版『リロ＆スティッチ』1億4,940万回再生、『ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップ』1億4,410万回再生、『トイ・ストーリー5』1億3,360万回再生、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』1億2,760万回再生、『ズートピア2』1億2,560万回再生とディズニー配給作品が続く。

8位には監督作『オデュッセイア』が1億2,140万回再生となった。これはノーラン前作（2023）から約2倍の高数値となる。

予告編公開後24時間の再生回数ランキングは以下の通り。

『プラダを着た悪魔2』1億8,150万回再生 実写版『モアナと伝説の海』1億6,120万回再生 実写版『リロ＆スティッチ』1億4,940万回再生 『ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップ』1億4,410万回再生 『トイ・ストーリー5』1億3,360万回再生 『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』1億2,760万回再生 『ズートピア2』1億2,560万回再生 『オデュッセイア』1億2,140万回再生 『Michael／マイケル』1億1,390万回再生 『ウィキッド ふたりの魔女』1億1,300万回再生

Source:Forbs（,）