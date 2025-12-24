½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡¢150¿ÍºÎÍÑ¤Ø¡¡26Ç¯ÅÙ¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³
¡¡¿Í»ö±¡¤Ï24Æü¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ»î¸³¤ò2026Ç¯ÅÙ¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢Ìó150¿Í¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£26Ç¯5·î²¼½Ü¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1966Ç¯4·î2Æü¡Á86Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¿¦¼ï¤Ï»öÌ³¿¦¤äµ»½Ñ¿¦¡¢·ºÌ³´±¡£É®µ¤Î1¼¡»î¸³¤Ï9·î6Æü¤ËÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾Ü¤·¤¤ÆüÄø¤Ï¡¢5·î¤´¤í¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡»î¸³¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÉ¹²Ï´üÀ¤Âå»Ù±çºö¤È¤·¤Æ20¡Á24Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·×823¿Í¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ù±çÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢»î¸³¤ÎºÆ³«¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£