女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのSNSで結婚を正式発表した。

本紙の取材では、今月上旬に都内の区役所に2人で婚姻届を提出。親族など身内だけで結婚式も挙げている。交際は約2年。一昨年春にフジテレビの連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演したのをきっかけに、2人とも大好きなオンラインゲームで親交を深めていった。

古くは石原裕次郎と北原三枝（1960年に引退、本名・石原まき子さん）の時代から共演者同士の結婚は芸能界の王道。銀幕スター同士が映画の撮影現場で距離を縮めることは今もあり、テレビの連続ドラマがその場に変わってきた歴史でもある。

最近では波瑠と高杉のようにオンラインゲームが結婚を後押しするケースが出てきており、山田裕貴と西野七瀬は「モンスターハンター」で仲を深めた。なれ初めは時代を映す鏡でもある。

◇波瑠（はる）1991年（平3）6月17日生まれ、東京都出身の34歳。06年、WOWOW「対岸の彼女」でデビュー。15年のNHK連続テレビ小説「あさが来た」のヒロインを好演し、一躍全国区に。主演作にTBS「あなたのことはそれほど」、テレ朝「未解決の女」、フジ「Night Doctor」、TBS「フェイクマミー」など。1メートル64。血液型O。

◇高杉 真宙（たかすぎ・まひろ）1996年（平8）7月4日生まれ、福岡県出身の29歳。09年デビュー。12年の映画「カルテット！」で初主演。17年の映画「散歩する侵略者」の演技で第72回毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞。出演作にNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」、映画「東京リベンジャーズ」シリーズなど。1メートル70、血液型A。