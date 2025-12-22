安くておいしいと話題のスーパー「ロピア」。食材のほか、多くのお総菜が人気を集めていますが、店内で焼かれた「ピザ」もそのひとつです。ESSEフレンズエディターでロピアマニアのやまみさんも、ピザをよく購入するそう。そこで今回は、やまみさん家族がお気に入りのピザ3つをランキング形式で紹介します。ぜひチェックしてみて！

スーパー「ロピア」で人気！大ボリュームのピザ

ロピアで人気の焼きたてピザは、手頃な値段でありながら直径30cmほどとボリュームがあっておいしいのでわが家で大人気です。生地は薄くパリっとした軽い食感で香ばしいです。

また、私が利用する店舗では多く購入するほど安くなるので、数枚購入して一部はその日に食べ、残りは後日食べるために冷凍保存することもあります。

冷凍したピザはレンジで解凍してからオーブンで軽く焼くとおいしくなりますよ。

3位：テリヤキチキンピザ（1枚580円）

わが家のロピアオリジナルピザランキング3位は、「テリヤキチキンピザ」です。

甘さ控えめでしょうゆの風味がしっかりとあるテリヤキチキンとジューシーなコーンがたっぷり乗った具だくさんピザです。

かくし味程度にマヨネーズが使われ、全体的にまろやかな味になっています。

2位：イタリアンピザ（1枚580円）

2位は「イタリアンピザ」です。

ピザソースに薄切りのポークペパロニソーセージと小さなミートボール、ピーマンが乗った、一般的に「アメリカンピザ」と呼ばれるピザに似た具材を使ったピザです。

こちらは、塩コショウなどの味つけが濃すぎず、濃い味つけが苦手な私も子どももお気に入りです。

1位：マルゲリータピザ（1枚580円）

わが家の1位は「マルゲリータピザ」です。家族みんなチーズが大好きなのですが、こちらのピザにはナチュラルチーズがたっぷり使われており、それが勝因のひとつに。

また、チーズやマルゲリータの定番であるバジルソースもあまりクセがなく、だれでも食べやすい味だと思います。さらに、刻んだ生のトマトが少し入っていて、そこを食べるとジューシーでまたおいしいです！

以上、わが家のおすすめ「ロピア」のピザベスト3でした。気になった方はぜひ、試してみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください