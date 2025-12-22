¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¡ß¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿ÊÅ¸¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡¡¶äÆóÏº¡õ¥¤¥é¥¤¥¶ÅÐ¾ì¤ÇÍÉ¤ì¤ë¾¾¹¾
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¤Î½µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢Êª¸ì¤Ï²áµî°ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤ªã±¤¤¤ò¼õ¤±¤¿»û¤ÇÊ¹¤¤¤¿²øÃÌ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¸ì¤ë²øÃÌ¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¥È¥¤ÏÃ¯¤«¤È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²øÃÌ¤ò¸ì¤ì¤Ð¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¯µ¤¤¬¤·¤Æ¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸µÉ×¡¦¶äÆóÏº¤«¤é¤Î¼ê»æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢4·î¤ÎºÇ½é¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¾¾¹¾¤Ø¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¥È¥¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¶äÆóÏº¤È²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¼Â¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤·¤ä¤è¤ê¤òÌá¤½¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°ì½Ö¤Û¤³¤í¤ó¤À¥È¥¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Þ¤À¶Ï¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶äÆóÏº¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î´é¡£¶äÆóÏº¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ËµÙ¤ß¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²øÃÌ¡Ö¾®Æ¦¤È¤®¶¶¡×¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£Êª¸ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢ÍØ¶Ê¡ÖÅÎ¼ã¡Ê¤«¤¤Ä¤Ð¤¿¡Ë¡×¤òÍØ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶²¤ë¶²¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¶¤òÅÏ¤ë2¿Í¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢ÌÚ¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥È¥¤ËÊú¤¤Ä¤¯¤«¤¿¤Á¤Ë¡£¥È¥¤ÏÂÎ¤ò¹ÅÄ¾¤µ¤»¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¹²¤Æ¤ÆÎ¥¤ì¤ë¡£ÉÕ¤¹ç¤¦°ìÊâ¼êÁ°¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê½é¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤´¶¾ð¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2¿Í¤¬¸ß¤¤¤ò°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¡£Ìµ¼«³Ð¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¡È´Ö¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Æ¦¤òÀö¤¦½÷¤ÎÍ©Îî¤¬½Ð¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶¶¡£¾®Æ¦Àö¤¤¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¶äÆóÏº¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥È¥¤¬µÙ²Ë¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆó¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥È¥¤¬Åú¤¨¤òÂù¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢²¿¤«¤ò»¡¤·¤¿¤è¤¦¤ËµÙ¤ß¤òÊÝÎ±¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¡¢°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥È¥¤Ë¡Ö¥ä¥¹¥à¡¢¥É¥¦¥¾¡×¤È¹ð¤²¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼ê»æ¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¥È¥¤ÏÁ÷¤ê¼ç¤¬¼Ì¿¿¤Î½÷À¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¿Í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ç¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤ËÁê¼ê¤Î°ìµó°ìÆ°¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÊÌ¤Î°ÛÀ¤ÎÂ¸ºß¤òÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÓÌ¤®¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¤â¤¦Åú¤¨¤ÏÌÀÇò¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤é»×¤¤¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¶äÆóÏº¤È¥¤¥é¥¤¥¶¤ÎÍèË¬¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤À½÷Ãæ¤È¸Û¤¤¼ç¤Î¤Þ¤Þßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î´Ø·¸¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë