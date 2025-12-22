全日本選手権3位で五輪代表に

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は19〜21日に、東京・代々木第一体育館で行われた。女子で3位に入った千葉百音（木下グループ）は、初の五輪代表に。フリーで着用した衣装に注目が集まった。

19日のショートプログラム（SP）は4位発進だった千葉。21日のフリーで「ロミオとジュリエット」を懸命に演じて3位に浮上し、ミラノ切符を手に入れた。

千葉は今季、フリーはピンク基調の衣装でスタートしたが、今月上旬のグランプリ（GP）ファイナルから青にチェンジ。同大会はフリーで失速したが、運命の全日本で映えた衣装はX上のファンの視線を奪った。

「百音ちゃんの新衣装最高すぎたのでもっと見たい」

「百音ちゃんの衣装チェンジ本当に印象が変わるよね」

「百音ちゃんの青衣装、大正解の大優勝すぎた」

「ブルーの衣装ジュリエットらしさが増し素敵でした」

「そういえば百音ちゃん衣装変えたのね！」

千葉は宮城県出身の20歳。昨季の世界選手権で銅メダルを獲得し、今季はGPシリーズのスケートカナダ、フィンランド大会を連勝。ミラノ五輪でも表彰台の期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）