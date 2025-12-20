2025Ç¯¤Î¥²¡¼¥àÇä¾å¥È¥Ã¥×10¡õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¥È¥Ã¥×10
»Ô¾ìÄ´ºº´ë¶È¤ÎNewzoo¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÎÇä¾å¡×¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Year in review: 2025 to date | Newzoo
https://newzoo.com/resources/blog/year-in-review-2025-to-date
2025's Top 10 Games, Ranked By How Much Money They Made This Year - GameSpot
2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Èæ7.5¡óÁý¤Î1970²¯¥É¥ë(Ìó31Ãû±ß)¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤ËPC¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤Î¹¥Ä´¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÇä¾å¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ7.7¡óÁý¤Î1080²¯¥É¥ë(Ìó17Ãû±ß)¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡(¥³¥ó¥½¡¼¥ë)»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.2¡óÁý¤Î450²¯¥É¥ë(Ìó7Ãû1000²¯±ß)¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¤Å·Æ²¤ÎNintendo Switch 2¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¤Ë²¼»Ù¤¨¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£PC¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Èæ10.4¡óÁý¤Î430²¯¥É¥ë(Ìó6Ãû8000²¯±ß)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎPC¥²¡¼¥àÇä¾å¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¡£
1¡§Battlefield 6
2¡§Schedule I
3¡§ARC Raiders
4¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º
5¡§¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥ó¥º4
6¡§EA SPORTS FC 26
7¡§R.E.P.O.
8¡§The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
9¡§¥·¥É¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó VII
10¡§Dune: Awakening
2025Ç¯¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ëÇä¾å¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¡£
1¡§EA SPORTS FC 26
2¡§NBA 2K26
3¡§Battlefield 6
4¡§Madden NFL 26
5¡§MLB The Show 25
6¡§¥¢¥µ¥·¥ó ¥¯¥ê¡¼¥É ¥·¥ã¥É¥¦¥º
7¡§EA Sports College Football 26
8¡§Ghost of Yōtei
9¡§Pokémon LEGENDS Z-A
10¡§ ¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥ó¥º4
2025Ç¯¤ÎPC¥²¡¼¥àÊ¿¶Ñ·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¡£
1¡§Counter-Strike 2
2¡§¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È
3¡§Roblox
4¡§Battlefield 6
5¡§¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È
6¡§The Sims 4
7¡§¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É
8¡§Dota 2
9¡§VALORANT
10¡§PEAK
2025Ç¯¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡Ê¿¶Ñ·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¡£
1¡§¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È
2¡§Call of Duty HQ
3¡§¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥ÈV
4¡§Roblox
5¡§¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È
6¡§EA SPORTS FC 25
7¡§¥í¥±¥Ã¥È¥ê¡¼¥°
8¡§Battlefield 6
9¡§¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥·¡¼¥¸¥¨¥Ã¥¯¥¹
10¡§EA SPORTS FC 26
¤Ê¤ª¡¢Newzoo¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤ÎÇä¾å¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£