２軍公式戦に参加するオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）に就任する前巨人２軍監督、桑田真澄氏（５７）が都内で会見を行った。ＮＰＢでは、選手や首脳陣として巨人一筋で貢献してきたが、巨人以外のＮＰＢ球団の“入団”は初となる。

桑田氏は「新たな挑戦をしたいなと思いました契約にいたりました。微力ですが全力を尽くしたい」と抱負を語った。

巨人を電撃退団後、「ゆっくりしようと思ってました。充電しようかなと」と説明し、ワインやお米作りを行う計画もあったという。ただオイシックスの球団フロントに「熱心に誘っていただいた。熱い思いに心を打たれまして新たな挑戦をしてみとうと」と経緯を明かした。

チーム作りについて「一人来たから急に強くなるとはいかない。勝負の世界で長年生きてきた。厳しさも分かっている。戦力的に見ても苦しい。若い球団だから育成システムを構築し、短期中期でやって長期的には勝てるチームに育てたい」と抱負を明かした。 オイシックスはＣＢＯのミッションを「強く、愛され、選ばれる球団」になるための球団の文化とブランドの構築だと発表。桑田氏にはそのミッション達成に向け、首脳陣、選手、スタッフを含めたチームを統括的に俯瞰（ふかん）し、球団の基盤強化や発展、チーム編成の強化を担うと説明している。ＮＰＢ１２球団の例を見ればＧＭに近い役職だとみられる。

桑田氏は今季まで巨人で２軍監督を務めた。２軍監督として「１軍への選手供給と１軍選手の調整と育成」をテーマに掲げ、戦力の底上げに尽力した。「われわれはプロ。部活、学生野球ではない」と自主性や独自性も重要視し、選手たちに求めた。

昨季はリーグ優勝した１軍を陰ながら支えた。２軍で「勝利を目指すのも大事」と力説しそれを実践。今季は２軍を２年ぶりのイースタン・リーグ優勝に導いたが、球団から打診されたフロントへの転身を固辞。１０月下旬に異例の形で巨人を電撃的に退団していた。

現役時代は巨人で通算１７３勝を挙げ、米大リーグ、パイレーツでもプレーした。２０２１年に指導者として巨人に復帰した。