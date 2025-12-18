「米中代理戦争」が遠く離れた中南米で勃発か…《左派か右派か》で真っ二つ、大統領選の行方

トランプ政権は、ベネズエラのマドゥロ政権への圧力を強め、空母打撃群を展開している。麻薬密輸船を攻撃したり、タンカーを拿捕したりしている。ベネズエラ情勢は緊迫している。

マチャド氏の動きのみならず、他の中南米諸国でも近年、反米左派の政権ができたり、親米政権ができたりしている。直近の例ではチリ、ボリビアがそうで、この2ヵ国では左派政権離れが起こったのである。

「アルゼンチンのトランプ」の当選

2025年4月に決選投票が行われたエクアドルの大統領選挙では、親米右派の現職大統領が、反米左派のルイサ・ゴンザレスに勝っている。

2024年5月のパナマの大統領選挙では、中道右派のホセ・ラウル・ムリノが当選した。

20924年2月のエルサルバドル大統領選挙では、現職の中道右派のナジブ・ブケレが圧勝した。

アルゼンチンでは、2023年11月19日に大統領選の決戦投票が行われ、右派でリバタリアン（自由至上主義者）のハビエル・ミレイ下院議員が、与党連合の中道左派セルヒオ・マサ経済相に勝利した。

ミレイは、「アルゼンチンのトランプ」と呼ばれているが、トランプはミレイの当選を大歓迎した。

2023年4月30日に投票が行われたパラグアイ大統領選挙で、右派で与党のサンティアゴ・ペニャ候補が当選した。その結果、台湾との外交関係を維持することが決まった。野党連合の中道派で元下院議長のエフライン・アレグレ候補は、農産物の輸出拡大のため、中国と外交関係を樹立することを主張していた。

パラグアイは、南米大陸で唯一、台湾と外交関係を持つ国である。今、世界で13カ国が台湾と外交関係を持っている。

2026年も中南米で大統領選が目白押し

ブラジルでは、2022年10月3日の大統領選挙で、元大統領のルイス・イナシオ・ルラ・ダシルバが、現職のジャイル・ボルソナロに勝った。

左派で貧困層から支持されたルラは、ボルソナロ政権下で悪化した対中関係の改善に乗り出した。4月中旬に中国を訪問し、習近平と首脳会談を行い、両国関係を強化することを確認した。また、BRICSが創設した新開発銀行に期待を示し、IMFやドルが支配する世界を批判した。ウクライナ戦争についても、ロシアの侵略を非難するとともに、アメリカとEUが戦争を煽っているとして批判し、停戦実現に努力すべきだとした。

メキシコでは、2018年に初の左派政権が誕生したが、2024年6月の大統領選挙で、中道左派の与党、MORENA(国家再生運動)の前メキシコ市長のクラウディア・シェインバウムが、中道右派のPNA（国民行動党）のソチル・ガルベス上院議員を破って当選した。女性初の大統領である。

メキシコは、中南米諸国からの移民の問題や、また合成麻薬フェンタニルなどの麻薬問題で、アメリカから圧力を受けている。

ウルグアイでは、2024年11月の大統領選決選投票で、野党で中道左派のヤマンドゥ・オルシ候補が、与党候補を破って当選した。左派は、5年ぶりの政権復帰である。

ペルーでは、2021年4〜6月に大統領選で、左派のカステイジョが右派のケイコ・フジモリに勝利している。2022年12月に大統領罷免決議が可決され、後任にボルアルテ副大統領が就任した。中国との関係を緊密化している。

ホンジュラスでは、2021年11月の大統領選で左派に政権が交代したが、2025年11月30日に大統領選挙が行われた。選挙の結果、与党の左派のモンダカ候補、野党で中道右派のアスフラ候補、野党で中道左派のナスララ候補が競り合い、僅差であり、まだ当選者の最終確定には至っていない。

以上は穏健な中道左派であるが、キューバ、ニカラグア、ベネズエラは反米色の強い左派政権である。

中南米では、中国が外交攻勢をかけ、台湾との断交・中国との国交樹立を画策した。2007年にコスタリカが、2017年にパナマが、2018年にドミニカとエルサルバドルが、2021年にニカラグアが、2023年にホンジュラスが台湾と断交し、中国と外交関係を結んだ。

2026年には、コロンビア、ペルー、ブラジルで大統領選が行われる。中南米にも注目したい。

