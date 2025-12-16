「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日正午現在で東京電力ホールディングス<9501.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



１６日の東証プライム市場で、東電ＨＤが続落。新潟県の花角英世知事は１１月２１日に同社が運営する柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を容認することを表明した。株価は今夏以降、同原発の再稼働思惑から上昇基調を強めてきたが、再稼働の容認を先取りする格好で同月１３日に９３９円４０銭の高値をつけ、その後は調整局面となり足もとでは６００円台半ばでの値動きとなっている。株価には再上昇期待は強いものの、信用買い残は大きく膨らんでおり、本格反騰にはなお時間が必要との見方も出ているようだ。



出所：MINKABU PRESS