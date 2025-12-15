この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【知らないと損】12月最新！クレカ・QR決済ニュース8連発」と題した動画を公開。JQ CARD エポスゴールドの特典変更や、楽天関連のキャンペーン、今週末に開催されるお得なセール情報など、クレジットカードやQRコード決済に関する8つの最新ニュースを解説した。



まず、JQ CARD エポスゴールドの特典改悪について触れた。人気の特典「選べるポイントアップショップ」において、これまでのポイント3倍（1.5%還元）が、2026年4月1日以降はポイント2倍（1.0%還元）に引き下げられると発表された。おにまる氏は、すでにモバイルSuicaやMIXI Mへのチャージが対象外となっていることに触れつつも、「ANA Payへのチャージで使うならまだ使えるカード」との見解を示した。



次に、楽天関連の情報を3つ紹介。まず、楽天銀行が12月9日から「スマホATM」サービスに対応を開始したことを伝えた。これにより、キャッシュカードがなくても楽天銀行アプリを使えば、セブン銀行ATMとローソン銀行ATMで現金の入出金が可能になる。また、楽天ペイアプリからモバイルSuicaにチャージすると抽選で1万ポイントが当たるキャンペーンや、楽天カード会員が楽天モバイルに初めて申し込むと2万ポイントがもらえるキャンペーンが12月15日で終了することも告知した。



さらに、今週末にお得になるセール情報として、Yahoo!ショッピングとイオンのキャンペーンを紹介。Yahoo!ショッピングでは「超PayPay祭」の一環として12月13日から15日にかけて最大23.5%還元のセールが実施される。イオンでは12月14日まで、イオンペイの利用で10%還元、イオンゴールドカード会員限定で専門店の支払いが10%オフ、直営売場でWAON POINTが10倍になるなど、複数のキャンペーンが同時開催されることを解説した。



最後に、三井住友カードが12月15日から開始する新キャンペーンについて言及。全国の対象鉄道で、スマートフォンのVisaタッチ決済を利用して乗車すると、利用額の7%が還元される。上限は1,000ポイントだが、対象カードを複数枚持っている場合はカード種類ごとに上限までポイントが付与されるため、非常にお得であると説明した。



楽天モバイルの2万ポイント還元やイオン、Yahoo!ショッピングの週末セールなど、多くのキャンペーンが12月15日前後に終了を迎える。おにまる氏は、これらの情報を活用し、お得に買い物やサービス利用をするよう視聴者に呼びかけた。