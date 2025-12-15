得意のカウンターから2発！レアルがムバッペ＆ロドリゴ弾で公式戦3試合ぶりの勝利！
14日(現地時間)、ラ・リーガ第16節でアラベスとレアル・マドリードが対戦し、2-1でレアルが勝利を収めた。
試合は公式戦2連敗中のレアルが序盤からボール支配率で上回って優位に立つが、アラベスの組織的な守備を前に決定機を作り出すことができない。
そうした中、先発に戻ってきたキリアン・ムバッペが均衡を破る。24分、自陣でのボール奪取からレアルは素早くカウンター攻撃に移行し、ボールは前線左サイドにいたムバッペへ。同選手はここから中に若干カットインした後、右足でカーブをかけたシュートをファーサイドに蹴り込んで先制点をマークし、得意の縦に速い攻撃でレアルがリードを奪って前半を終える。
しかし、レアルもすぐさま反撃に転じる。76分、自陣でのボール奪取から前線左サイドのヴィニシウス・ジュニオールにボールが渡り、同選手は縦方向にドリブルで突破を図ってからゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これを走り込んできたロドリゴが押し込み、レアルがまたしてもカウンター攻撃からゴールを奪って勝ち越しに成功する。
結局試合はこのまま2-1でタイムアップとなり、公式戦2連敗中だったレアルが敵地で勝ち点3を手にした。
［スコア］
アラベス 1-2 レアル・マドリード
［得点者］
アラベス
カルロス・ビセンテ(68)
レアル・マドリード
キリアン・ムバッペ(24)
ロドリゴ(76)