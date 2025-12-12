今泉佑唯“YouTuberとの交際”語る「もし週刊誌に撮られたとしても…」
元欅坂46の今泉佑唯（27歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。YouTuberとの交際について語った。
人気企画「小声の女子会」が行われ、重盛さと美が、これまでの交際相手は芸能人や有名人ではないが、「芸能人の方と付き合うのは楽しいですか？」と、他の出演者にたずねる。見取り図・リリーは、バレてはいけない人たちのデートは室内ばかりであまり楽しそうではなかったと話す。
元欅坂46の今泉佑唯は「YouTuberさんが悪いとかではなく、私にも悪いところはある」と前置きした上で、「（YouTuberは）芸能でお仕事をしている人ではないので、外に一緒に出るということへの抵抗感がなさすぎる。もし週刊誌に撮られたとしても、動画のネタにできる、逆に撮られたがる」と語った。
人気企画「小声の女子会」が行われ、重盛さと美が、これまでの交際相手は芸能人や有名人ではないが、「芸能人の方と付き合うのは楽しいですか？」と、他の出演者にたずねる。見取り図・リリーは、バレてはいけない人たちのデートは室内ばかりであまり楽しそうではなかったと話す。
元欅坂46の今泉佑唯は「YouTuberさんが悪いとかではなく、私にも悪いところはある」と前置きした上で、「（YouTuberは）芸能でお仕事をしている人ではないので、外に一緒に出るということへの抵抗感がなさすぎる。もし週刊誌に撮られたとしても、動画のネタにできる、逆に撮られたがる」と語った。