『ガンダム ジークアクス』「ネット流行語100」大賞に輝く 初の同一シリーズ関連単語での2連覇【一覧あり】
『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、年間大賞を『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（ジークアクス）が受賞した。ガンダムシリーズ関連単語の大賞受賞は、昨年の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』に続き2年連続。同一シリーズの関連単語が連続で大賞を受賞するのは「ネット流行語100」史上初となる。
【画像】「ネット流行語100」2025年ランキング100一覧
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハが、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれるストーリー。過去作のオマージュが盛り込まれたストーリー展開や、歴代キャラの登場など、往年のファンの心をつかみ、SNSのトレンドを席巻するなど大きな話題を呼んでいた。
ことし4〜7月のテレビシリーズに先駆けて公開された劇場先行版が、興行収入35億円を記録する大ヒットとなった。大賞のほかにも、同作に登場する『アマテ・ユズリハ』（2位）や『シイコ・スガイ』（4位）など、20もの関連単語がランクインしており、シリーズの高い知名度と支持の広さをあらためて示す結果となった。
本アワードは、2018年にスタートし、今年で8回目の開催となる。「ニコニコ大百科」「ピクシブ百科事典」の各単語ページにおけるアクセス数の昨年比に基づき、今年ネットで最も流行った100単語をノミネート。全100単語のランキングと年間大賞に加え、3つの特別賞「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」の各受賞単語が発表された。
■ネット流行語100 2025ランキング結果一覧
1 機動戦士Gundam GQuuuuuux
2 アマテ・ユズリハ
3 猗窩座
4 シイコ・スガイ
5 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー
6 子翠
7 見なよ…オレの司を…
8 童磨
9 バスク・オム
10 エッホエッホ
11 雑渡昆奈門
12 キミとアイドルプリキュア
13 シャリア・ブル
14 タコピーの原罪
15 野原ひろし昼メシの流儀
16 レゼ
17 メダリスト
18 タコピー鬼つええ！
19 レグルス・コルニアス
20 都市伝説解体センター
21 ロックス・D・ジーベック
22 黒死牟
23 ニャアン
24 狛治
25 フィガーランド・シャムロック
26 シュウジ・イトウ
27 モンスターハンターワイルズ
28 グエー死んだンゴ
29 シャリア・ブル（GQuuuuuuX）
30 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
31 獪岳
32 ロキ（ONE PIECE）
33 軍子
34 ゼクノヴァ
35 タソガレドキ
36 スコッパー・ギャバン
37 ロックス海賊団
38 家でもパーティーでも、エッチな服を着て友達や家族を怖がらせましょう！
39 GQuuuuuuX
40 忍たま乱太郎
41 Nintendo Switch 2
42 リリス（Fate）
43 継国縁壱
44 シャロンの薔薇
45 ラキア・アマルガ
46 ゾ・シア
47 胡蝶しのぶ
48 ゲイリーにありがとうと言って
49 ドゥー・ムラサメ
50 ララァ・スン
51 諸伏高明
52 チャージマン研！
53 善法寺伊作
54 酸賀研造
55 シャア・アズナブル
56 ベルノライト（ウマ娘）
57 東方錦上京〜Fossilized Wonders.
58 黄金裔
59 仮面ライダーガヴ
60 オグリキャップ（ウマ娘）
61 Plazma
62 伝説の名馬リアルスティール
63 護竜
64 狼嵜光
65 神の騎士団
66 君のことが大大大大大好きな100人の彼女
67 アルデバラン（リゼロ）
68 AiScReam
69 キケロガ
70 雲母坂まりな
71 結束いのり
72 キケロガ（GQuuuuuuX）
73 シャクヤク（ONE PIECE）
74 ランゴ・ストマック
75 六年生（忍たま）
76 ユニバース戦士
77 エグザベ・オリベ
78 SILENT HILL f
79 上原由衣
80 鎖刃竜 アルシュベルド
81 大和敢助
82 若狭留美
83 ファイノン
84 深水雛子
85 明浦路司
86 奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス
87 山田利吉
88 久世しずか
89 シャア・アズナブル（GQuuuuuuX）
90 ウマ娘シンデレラグレイ
91 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-
92 マリオカート ワールド
93 宇宙忍者ゴームズ
94 グノーシア
95 夜鷹純
96 南雲与市
97 New PANTY & STOCKING with GARTERBELT
98 ザ・ロイヤルファミリー
99 シャア生存RTA
100 悪魔博士
pixiv賞：忍たま乱太郎
ニコニコ賞：グエー死んだンゴ
ネット新語賞：エッホエッホ（表記は半角）
