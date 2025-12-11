この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が運営するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「50%還元だけじゃない！最大5万円チャンスも…！エアウォレット最新キャンペーン完全ガイド」と題した動画を公開。リクルートが提供する決済アプリ「AirWALLET（エアウォレット）」で開始された最新キャンペーンについて解説した。



おにまる氏によると、12月9日から複数のキャンペーンが同時にスタートしており、新規ユーザーはこれらを組み合わせることで「最低でも9,000円もらえる」という。一方、既存ユーザーも50%還元や抽選キャンペーンに参加可能で、見逃せない内容となっている。



まず、新規・既存を問わず参加できるのが「50%還元キャンペーン」だ。コンビニやドラッグストアなどでAirWALLETを使って支払うと、支払い額の50%が還元される。還元上限は、新規ユーザーが1,000円（利用額2,000円まで）、既存ユーザーが300円（利用額600円まで）となっている。



また、新規ユーザー向けの特典は特に手厚い。初めて利用するユーザーは、家族や友人からの「招待キャンペーン」を利用することで1,000円がもらえる。さらに、「本人確認とリクルートID連携を行い、15,000円以上チャージすることで2,000円」、そして「三菱UFJ銀行口座から初回チャージを行うことで最大5,000円」がもらえるキャンペーンも実施中だ。これらを合計すると、新規ユーザーは最大で9,000円を獲得できる計算になる。



既存ユーザーにとっても魅力的なキャンペーンが用意されている。おにまる氏は、家族や友人を1人招待するごとに特典がもらえる「招待キャンペーン」に注目。招待した側は、1人目の招待成立で1,000円、2人目以降は1人につき500円がもらえる。さらに、1人でも招待すると、抽選で最大10万円が当たるチャンスもある。



加えて、期間中に合計3,000円以上をAirWALLETで支払うと、抽選で100名に5万円が当たるキャンペーンも開催されている。おにまる氏は、これらのキャンペーンはすべてエントリーが必須であると注意を促し、動画を締めくくった。