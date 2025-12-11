洋上の極上リトリート！ジュメイラ・プリヴェ「ザ・マルテーゼ・ファルコン」

ドバイ・ホールディング傘下のジュメイラ（Jumeirah）が、最上位ブランド・コレクション「ジュメイラ・プリヴェ」にスーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン」を追加することを2025年12月5日に発表。

世界屈指のセーリング・スーパーヨットと提携し、ラグジュアリーヨットによるハイエンド・クルージングという新たな体験が提供されます。

ジュメイラ・プリヴェ「ザ・マルテーゼ・ファルコン」

運航開始：2025年12月より初航海

最大定員：12名

航路：夏季は地中海、冬季はカリブ海

コレクション：ジュメイラ・プリヴェ（Jumeirah Prive）

プライベートレジデンスやプライベートアイランドなど、希少なデスティネーションを厳選する「ジュメイラ・プリヴェ」。

その第2弾として登場するのが、アイコニックなシルエットを持つスーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン（The Maltese Falcon）」です。

ジュメイラが誇る温かく寛容なホスピタリティと、洋上のプライベート空間が融合し、唯一無二のリトリート体験が実現します。

全長88メートルの革新的なデザイン

2006年の就航以来、数々の賞を獲得してきた全長88メートルのセーリング・スーパーヨット。

3本の自立式・回転型マストを持つ「ダイナリグ（DynaRig）システム」を搭載し、2,400平方メートルもの帆をわずか6分で展開可能です。

大規模なリフィット（改修）を経て、洗練された美意識と最先端のエンジニアリング技術を備えた姿へと進化を遂げました。

充実の設備と季節ごとの航路

船内にはフルビーム仕様のマスタースイートやVIPデッキ、4つのダブルキャビンを完備。

屋外シネマ、回転式サンベッド、マッサージルーム付きウェルネスエリアなど、レジャー施設も充実しています。

航路は季節ごとに異なり、夏は地中海（フレンチ・リビエラ、アマルフィ海岸など）、冬はカリブ海（アンティグア、バハマなど）を巡ります。

ジェットスキーやスタンドアップパドルボードなどのウォータースポーツ機器も揃い、海を遊び尽くせる環境。

世界最高水準のサービスと共に、刻々と変わる海の景色を独占する特別な旅となります。

ジュメイラ・プリヴェ「ザ・マルテーゼ・ファルコン」の紹介でした。

