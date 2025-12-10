プロレスラーとしての活動を再開することを発表したフワちゃんが10日、都内で開かれた会見に出席した。今月29日に女子プロレス「スターダム」の両国国技館大会で“再デビュー戦”に臨むのを前に「腹をくくった人間は強い。そのことを証明するためにも、全てをかけて全力で勝ちに行きます！」と力強く語った。

対戦相手は、以前指導を受けた葉月（28）。フワちゃんが2022年10月、テレビの企画でプロレスデビューした際、当時トレーナーだった葉月とタッグを組んでリングに上がった「師匠」とも言える相手だ。

その後、昨年8月にタレントのやす子（27）にする不適切投稿の問題を受け活動休止していた。「プロレスに挑戦してから（やす子との）一件に関係なく、頭の片隅にプロレスへの憧れや夢があった」とフワちゃん。休止期間中、葉月と食事をした際、プロレス再デビューについて相談。「華やかな世界の一方で、限界を超えたトレーニングを皆さんしている。常にケガと隣り合わせ、命の危険もあるという厳しさに心を奪われた」と覚悟を決めた。

先月8日、約1年3カ月ぶりに表舞台に姿を見せ、「また挑戦したいもの。プロレス一択です」と話し、プロレスラーとして再出発することを表明。今夏からスターダムの道場で練習を重ねてきた。「足を踏み入れたからには、心の底から本気で向き合いますので、みなさんよろしくお願いします」と宣言。葉月は「これは禊ぎではなく、新しい夢の一歩」と背中を押した。それに対しフワちゃんは深く一礼し、感謝を伝えた。

29日の両国国技館大会では、フワちゃんの再デビュー戦のほか4試合が実施予定。組み合わせは以下の通り。

▽フワちゃん再デビュー戦 フワちゃん 対 葉月

▽スペシャルシングルマッチ なつぽい 対 Sareee

▽ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合 王者組刀羅ナツコ・琉悪夏 対 挑戦者組さくらあや・玖麗さやか

▽ワンダー・オブ・スターダム選手権試合 王者小波 対 挑戦者飯田沙耶

▽ワールド・オブ・スターダム選手権試合 王者上谷沙弥 対 挑戦者安納サオリ