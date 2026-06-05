大阪6月限 日経225先物66670-970（-1.43％） TOPIX先物3954.5+2.0（+0.05％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比970円安の6万6670円で取引を終了。寄り付きは6万7350円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7775円）にサヤ寄せすることなく売りが先行した。直後につけた6万7410円を高値に下へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて6万5890円まで下落幅を広げる場面もみら