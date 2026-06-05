「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」が5日、江東区のトヨタアリーナ東京で開幕した。同大会は知的障害のあるアスリートが練習の成果を発揮するためのもので、全国から約1200名が参加。株式会社リズメディア（谷川寛人代表）が総合プロデュースした開会式には、所属歌手のMISIAらが出演した。10年以上、アスリートを応援しているMISIAは新曲で大会公式応援ソングでもある「太陽のパレード」な