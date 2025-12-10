松村北斗（SixTONES）が、LOEWE（ロエベ）の最新コレクションを纏った冬コーデを披露。『MEN’S NON-NO（メンズノンノ）』WEBにて公開された。

【写真】ボリュームたっぷりのマフラーを巻いた松村北斗／ロエベのホリデーコレクションを両手で抱える松村北斗

■松村北斗×ロエベの最新グラビアに「相性良すぎ」の声

クラシカルなキャバルリーツイルジャケットにボリュームのあるブルー、ホワイト、グレーのマフラーを首に巻いた松村は、前髪を重めにセットし、アンニュイな表情で佇んでいる。

他にも、グレーニット×カーディガン、白シャツ×ブラウンコーデュロイトラウザーズ×ニット帽、カーキ色の中綿入りシャツ×黒パンツ、ボア付きのデニムトラッカージャケット×黒パンツなど、ロエベの最新コレクションを纏った5つのルックで登場。上品さと落ち着きのあるコーディネートで、松村の儚げで柔らかな雰囲気が際立ったグラビアが公開されている。

SNSでは「北斗くんとロエベの相性良すぎるな」「冬の空気がよく馴染む」「かっこよすぎでは？」「マフラー男子推せる」「しれっと大量の良質LOEWE北斗さんを出してくれるメンノンに頭上がらない」「冬の北斗くんは最強なんだよおおおおお！」「アンバサダーのお話来ないかしら」「LOEWEが似合う男すぎる…」「ビジュえげつないくらいイケてる」など、ファンから多くの反響が寄せられている。

■松村北斗が抱えるロエベのホリデーコレクション

なお、ロエベの公式Xでは、カーキ色の中綿入りシャツ×黒パンツ姿で、ルイス・ウェインの猫の作品に着想を得たホリデーコレクション「キャッツ フラメンコクラッチ」を抱えたビジュアルが投稿されている。