驚きの行動を起こした老犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7600回再生を突破し、800件の「いいね」を獲得。「頑張ってる姿に感動しました」「胸がぎゅっとなる…」「長生きいっぱいしてほしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：20歳の『寝たきり老犬』→隣の部屋で様子を確認したら…涙が止まらない『まさかの光景』】

20才7ヶ月の老犬が…

TikTokアカウント「user4488796561810」の投稿主さんは、4匹のチワワと暮らしているそうです。アカウントではわんこたちの可愛い姿がたくさん紹介されていますが、今回は最年長のクーちゃんの驚きの一幕について投稿しました。

クーちゃんは、なんと20才7ヶ月のハイシニア犬！！最近は自力で歩くことができず、お気に入りの布団の上で過ごすことが多いといいます。しかし、この日のペットカメラには、クーちゃんの意外な姿が撮影されていました。

隣の部屋で作業していた投稿主さんを探して、ひとりで立ち上がっていたのです…！

生きる力の強さに感動

後でペットカメラを確認した投稿主さんは、思わず驚いてしまったそう。クーちゃんは、自力で立ち上がっただけでなく、布団から出て一生懸命歩き回っていたのです。しばらくカメラから姿を消したクーちゃんは、ヨタヨタとおぼつかない足取りで布団に戻ってきました。

「ふー」と一息つくように、腰を下ろしたクーちゃん。投稿主さんが見つからず、一旦諦めたのかもしれません。クーちゃんの「歩きたい」「飼い主さんを探したい」という強い気持ちに、見ている方まで応援したくなる一幕なのでした！

この投稿には「頑張って歩いてて涙出ちゃった」「大切にされてきたのがよくわかる」「感動をありがとう」などの温かなコメントが寄せられています。

おむつを付けたけれど…

クーちゃんにおむつを付けたころのエピソードも紹介されています。徐々に歩くことが困難になったため、家の中でもおむつを付けることになったクーちゃん。しかし、クーちゃんは自分で頑張ることを諦めていませんでした。

おむつを付けているのにも関わらず、自分のトイレまで歩いて移動したのです。その姿に、投稿主さんは大変感動したそう…。歳を取っても一生懸命頑張るクーちゃん、優しい家族に囲まれて、これからも平和な暮らしを満喫できることでしょうね。

クーちゃんや同居犬たちのにぎやかな日常はTikTokアカウント「user4488796561810」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「user4488796561810」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。