この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 アドリブ！今國が事件の黒幕である理由！ポケモン伏線！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ『良いこと悪いこと』に登場する戸塚純貴演じるキャラクター・今國一成が、実は事件の黒幕である可能性について考察した。



動画ではまず、ドラマ全体のシリアスなトーンに対し、今國が登場するシーンが意図的に「癒しの空間」として作られているという監督のインタビュー内容を紹介。監督は「次々と恐ろしい方法で人が亡くなっていくので、ドラマ全体のトーンが重くなりすぎないように」と、その意図を語っている。さらに、そのシーンの多くが戸塚氏のアドリブであり、「アドリブを入れられそうなところは自由に演じてください」と伝えていることも明かされた。考察者は、この一見和やかな雰囲気が、もし今國が犯人だった場合に「怖い」という二面性を生む可能性を指摘する。



次に、視聴者から寄せられたコメントとして、作中の重要な伏線に言及。登場人物「シオン」の転校先の背景と、別の登場人物「東雲」と「今國」の子供時代の写真の背景が同じ場所であるという点だ。この場所が、人気ゲーム『ポケットモンスター』に登場する「シオンタウン」を暗示しているのではないかと考察。シオンタウンは「亡くなったポケモンを弔う場所」であり、また「紫苑（しおん）」の花言葉には「追憶」「遠くの人を想う」といった意味があることを紹介した。



さらに、今國が劇中で話していた「151匹目のポケモン」が、ゲーム内でシオンタウンの謎を解く鍵である「ミュウツー」を指している可能性にも触れる。「紫苑のところへ今國を連れて行ったら、謎が解けるということでしょうか」と、今國が物語の真相を語る重要人物かもしれないと推測した。



一見、物語の本筋とは関係ないように見えるコメディリリーフの言動や背景にこそ、事件の真相を解き明かす鍵が隠されているのかもしれない。