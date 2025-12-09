９日の主なマーケットイベント ９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・マネーストック

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１５：００ 日・工作機械受注額（速報値）

１６：００ 独・貿易収支

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：グリーンエナ<1436>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，ポールＨＤ<3657>，ジャストプラ<4287>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，スバル<9632>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>



出所：MINKABU PRESS