高熱が続きぐったりしていたオリーブくんが、薬のお陰でようやく動けるようになったところへ、遊ぼうとやってきた子猫のアメちゃん。まだ本調子ではないのに相手をしてあげているオリーブくんの姿が、大きな反響を呼びました。

「ムリせずにしているのが凄い」「優しいオリーブちゃん」と評判で、2万回以上再生されています。

【動画：高熱でぐったりしていた大型犬→子猫が遊びに誘った結果…あまりにも尊い『優しすぎる光景』】

薬が効いたところへやってきたのは…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『noukanoinu』へ投稿された、ゴールデンレトリバー「オリーブくん」の様子です。この日まで高熱が続き、ぐったりしていたというオリーブくん。

ようやく薬が効いて、まだ本調子ではないものの動けるようになり、心配していた飼い主さんも一安心。そんなオリーブくんの状態に気付いたのか、早速「遊んで」とやってきたのは、子猫の「アメちゃん」でした。

一緒に遊んであげるオリーブくん

歳が近いのもあって、普段から仲良しだというオリーブくんとアメちゃん。遊びたい気持ちは山々だったはずですが、まだ元気に走り回ったりすることができないのは、オリーブくん自身もちゃんと分かっていた様子。

そこで猫じゃらしなどのオモチャを使ったり、あまり動き回らないで済む方法で、アメちゃんの遊び相手になってあげていたのだそう。そんな姿から、二匹の仲の良さやオリーブくんの優しさが伝わってくるのでした。

普段のオリーブくんとアメちゃん

普段のオリーブくんとアメちゃんの様子はというと、おてんばなところが気が合うのか、本当に仲良しなのだそう。掃除しているおばあちゃんの邪魔をして一緒に叱られたり、よく窓越しに追いかけっこをしているのだとか。

仲良く遊ぶオリーブくんとアメちゃんの姿はほのぼのしていて可愛らしく、ほっこりした気持ちになれます。これからもそんな二匹の関係が、いつまでもずっと続いていくといいなと思いました。

この投稿へは「ムリせずに遊んでいるのが凄い」「少しずつ元気になってきているようで安心しました」「元気になって沢山あそびたいですね」など、優しいオリーブくんの姿に魅了された視聴者から、コメントと500件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『noukanoinu』では、おしゃべりが上手なゴールデンレトリバー「オリーブくん」・ちょっぴりビビりな保護犬「ポーちゃん」・美人なサビ猫「アメちゃん」と飼い主さんご家族との日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「noukanoinu」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。