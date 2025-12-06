【速報】ロケットナウにケンタッキーが加盟！注文爆増の起爆剤となるか？都内5区から開始
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ロケットナウの注文爆増か？"あの大手飲食店"が加盟で他社を追随へ」と題した動画を公開。フードデリバリーサービス「ロケットナウ」が、新たにケンタッキーフライドチキン（KFC）と提携したことを報じた。
動画によると、KFCは今週からロケットナウに加盟したとみられ、現在は東京都内の中野区、新宿区、渋谷区、世田谷区、品川区の一部店舗でサービスが開始されている。レクター氏は、全国で約1,255店舗を展開するKFCの加盟が今後全国に拡大すれば、注文数の大幅な増加につながる可能性があると指摘した。
同氏は、KFCがテイクアウト中心の業態であることから「デリバリーと相性が良い」と分析。一方で、人気店ゆえに調理待ち時間が発生しやすく、配達員の「受諾率悪化」につながる可能性もデメリットとして挙げた。というのも、ロケットナウ配達員にはランク制度存在。高ランクになると報酬が増えるものの、受諾率が低いと高ランクになれないからだ。
また、レクター氏はロケットナウの今後の展開として、約3,000店舗を持つマクドナルドの加盟が「最終ゴールではないか」と推測。KFCの加盟が、他の大手飲食店の追随を促すきっかけになるかもしれないと期待を寄せた。
KFCの加盟により、ロケットナウのサービスが大きく変化する可能性がある。対象エリアのユーザーは、今後のサービスエリア拡大に注目したい。
