パイロットコーポレーションは、消せる筆記具「フリクション」シリーズの新商品として、細書きに最適な独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用した3色ボールペン「フリクションシナジー３」を2025年12月19日（金）より発売します。実売価格は1100円（税込）。

「フリクションシナジー３」

記事のポイント 細かい字が書きやすく、手帳や書類への書き込みに最適な「シナジーチップ」を搭載した消せるボールペン。3色タイプは色で用件やタスクを書き分けやすく、ビジネスシーンでの使用に最適です。

2024年3月に発売された「フリクションシナジーノック」は、独自開発のペン先「シナジーチップ」により、細書きでありながら、かすれず、なめらかな書き心地を実現したボールペン。今回発売される「フリクションシナジー３」は、ビジネスシーンでの使用が多い3色ボールペンに「シナジーチップ」を初めて採用しています。

「シナジーチップ」は、細書きに適した「パイプチップ」と、丈夫で安定した筆記感の「コーンチップ」の長所を融合させた独自開発のペン先です。これにより細書きでありながら、かすれず、なめらかな書き心地を実現しています。

インキ色は黒・赤・青の3色で、ボール径0.4mm（超極細）のペン先は手帳や書類などへの細かな書き込みに最適です。

金属クリップを採用し、幅広いビジネスシーンに調和するよう洗練された細身のデザインに、ブラック、オフホワイト、ベージュ、ダスティピンク、ネイビーの5色のボディカラーを揃えています。

