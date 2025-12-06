¡ÖÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡× ¸¶ºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù±Ç²è²½¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¤È»ÈÌ¿
¡¡12·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡Ý³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ý¡Ù¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA Morning¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê±Ç²è¤Î¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ°ìµÁ¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡1944Ç¯9·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤ÎÀï¤¤¡×¤È¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º2Ç¯´ÖÀøÉú¤·ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿34¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡Ý³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ý¡Ù¡£¸¶ºî¤Ï¡¢Âè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤À¡£
¡¡ºî¼Ô¤ÎÉðÅÄ°ìµÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¶¦Æ±µÓËÜ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊ¼Ââ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãå´ãÅÀ¤ÎÀïÁèÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊÉðÅÄ°ìµÁ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Àï¸å70Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2015Ç¯¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡ÊÅö»þ¤ÎÅ·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡Ë¤¬°ÖÎîË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤¿ÉðÅÄ¤µ¤ó¡£À¸´Ô¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÂ¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤Ï¡¢ÉÁ¤¯Á°¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤·¡¢º£¤â¤Õ¤È¤¢¤ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÅö»ö¼Ô¤¬ÀïÁè¤ò¸ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼çÂÎÅª¤Ê¸ì¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤Ò¤È¤ÄÁ´Éô²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤·¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤â¤Î¤ò¸«¤ÆÉÁ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂÎ¸³¼Ô¤¬ÉÁ¤«¤Ê¤¤¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬ÀïÁè¤ò¡ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×
¡¡±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï11´¬¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¸¶ºî¤ÎÆâÍÆ¤òÌó2»þ´Ö¤Î¾å±Ç»þ´Ö¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¤ÎÀ¾Â¼¥¸¥å¥ó¥¸»á¤È¤È¤â¤Ë¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ò°ìÅÙÊ¬²ò¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡Ö¤¢¤ëÍ×ÁÇ¡×¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢µÈÉß¤¬¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤äÉ¡²Î¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤â2»þ´Ö¤Ç¸«¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Î±é½Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦´º¤ÊÊ¼»Î¤À¤¬¡¢Èà¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡È¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡É¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÉÁ¼Ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤¬¡Ö¸½Âå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½Âå¤ÎÀïÁè¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ°Àþ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Éð´ï¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½ÆÃÆ¤äÇúÃÆ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯Àè¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×
¡Ö80Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½Âå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£¤è¤ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¼Â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤òÎ¾ÊýÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
