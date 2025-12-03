これだけはやるな！LINEで絶対にやってはいけないNG行動 | LINE専門家ひらい先生が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【これだけはやるな】LINEで絶対にやってはいけないNG行動」と題された動画で、発言者のひらい先生（LINE専門家）が、LINEでメッセージを誤送信してしまった際の「やってはいけない行動」について解説した。動画冒頭でひらい先生は「終わった後、こんな経験ないですかね」と、視聴者に共通の“焦り”エピソードを投げかけ、日常的に起こりうるLINEの失敗談を再現した。
ひらい先生によると、例えば友人・田中さんに送るはずだったメッセージを、うっかり上司の平井さんに送ってしまった場合--。「明日仕事辞めて南の島で暮らそうかな、ついてくる？」といった冗談混じりの内容でも、送信先を誤れば事態は一変。「まずい、どうしよう、いやーどうしよう、どうしよう」と焦る心理をリアルに再現しつつ、「これ実は、間違ったメッセージを送った時に、絶対にやってはいけないNG行動をやってるんですよ」と注意を促した。
特に、あせってメッセージを即座に削除する行為について言及。「焦ってね、削除する時ってメッセージを…」と続け、誤送信後に慌てて削除ボタンを押すことが逆に相手に“違和感”や“隠ぺい感”を残す場合もあると示唆。「まずは落ち着くことが大事。NG行動をとらないための対策を、バッチリ解説していくので、ぜひ最後までご覧ください」と、冷静な対応の重要性を強調している。
最後にひらい先生は「今回はこの対策、これをバッチリ解説していくので、ぜひ最後までご覧ください」と締め、動画後半で具体的な解決策についてじっくり説明していく旨を予告した。LINEの送信ミスに悩む人なら見逃せない内容となっている。
ひらい先生によると、例えば友人・田中さんに送るはずだったメッセージを、うっかり上司の平井さんに送ってしまった場合--。「明日仕事辞めて南の島で暮らそうかな、ついてくる？」といった冗談混じりの内容でも、送信先を誤れば事態は一変。「まずい、どうしよう、いやーどうしよう、どうしよう」と焦る心理をリアルに再現しつつ、「これ実は、間違ったメッセージを送った時に、絶対にやってはいけないNG行動をやってるんですよ」と注意を促した。
特に、あせってメッセージを即座に削除する行為について言及。「焦ってね、削除する時ってメッセージを…」と続け、誤送信後に慌てて削除ボタンを押すことが逆に相手に“違和感”や“隠ぺい感”を残す場合もあると示唆。「まずは落ち着くことが大事。NG行動をとらないための対策を、バッチリ解説していくので、ぜひ最後までご覧ください」と、冷静な対応の重要性を強調している。
最後にひらい先生は「今回はこの対策、これをバッチリ解説していくので、ぜひ最後までご覧ください」と締め、動画後半で具体的な解決策についてじっくり説明していく旨を予告した。LINEの送信ミスに悩む人なら見逃せない内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
今さら聞けないLINEの通知トラブル。原因はアプリじゃなかった？見落としがちな「スマホ本体」の設定とは
LINE「未読スルー」「既読スルー」どっちが良いのか？大学生の約59.5%が〇〇スルーの方が嫌だと感じている!?
LINE専門家が教える、最も簡単で早い友だち登録術。QRコードで対面の相手と瞬時に繋がる方法
チャンネル情報
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com