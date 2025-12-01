Image: Amazon

見た目がカッコいいところも好き。

iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時に充電できるBelkin（ベルキン）の3-in-1ワイヤレス充電スタンド。

【Amazon.co.jp限定】 Belkin 3-in-1 ワイヤレス充電スタンド Qi2公式認証/MagSafe対応 iPhone17,16〜12/スマホ(15W高速充電) ワイヤレスイヤホン(5W充電) Applewatch対応 9〜7/Ultra/2 ケーブル付属(1.5m) アダプター付属 ホワイト WIZ023dqWH-A ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 12,950円 Amazonで見る PR PR

僕も長いことお世話になっていますが、充電ケーブルをいちいち用意する手間が省け、デスクをスッキリと保つことができるため、今では生活に欠かせない存在となっています。

充電は毎日行う作業だから、少しでも手間を減らしたいもの

僕も最初は「充電器」に1万3,000円払うのって正直どうなの？と思ってた側なんですが、約5年間使ってみて思ったのは実際それ以上の価値があったということ。

大きなメリットはいくつかあって、コンセントに充電器を挿す→デバイスに合った充電ケーブルを用意するといった作業が不要になるのと、本来ならば最大3本必要になる充電ケーブルを使うことなく全てワイヤレスで充電できるということです。

充電って人によってはかなり面倒な作業に感じると思いますが、ただ乗せるだけでOKなのが本当にラクすぎて、ワイヤレス充電の便利さを日々実感しています。

現在Amazonブラックフライデーセールの対象商品として販売されているこちらのモデルは、初期モデルから細かい点がいくつか改善されていて、一部のApple Watchで使うことができる高速充電にも対応しています。朝の身支度の間や夜お風呂に入っているときにサッと充電できるのはやはり便利ですからね。

iPhone、Apple Watch、AirPodsを使っているユーザーで、ずっと気になっていた方はこの機会をお見逃しなく。

