旅先で買いたい「徳島県のお土産」ランキング！ 2位「なると金時芋棒」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冬の澄んだ空気の中での旅は格別ですが、旅の楽しみの大きな1つがお土産選び。 その土地の歴史や文化を感じられる、心に残る逸品を選んで思い出を持ち帰りたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、旅先で買いたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で買いたい「徳島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「鳴門金時が名産品なので美味しそうだから」（20代女性／東京都）、「スティックタイプで食べやすくておいしいです」（40代女性／北海道）、「なると金時はホクホクで甘みがあって美味しいとよく聞くし、家族や年齢層が高めの相手へのお土産にとくに喜ばれそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「スイートポテト系のおみやげはたくさんあるが、ポテレットはサブレが一緒になっていて、他で見ないさつまいものお土産だから」（30代女性／山口県）、「個包装になっており、さつまいもの美味しさを感じることができそうだと思うから」（30代女性／宮城県）、「甘みが強く、ホクホクとした食感が特徴なので、ポテトや芋棒の形でお土産として持ち帰るのにぴったりだと思ったから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：なると金時芋棒（鳴門のいも屋）／43票徳島県の特産品である「なると金時」をスティック状にカットし、揚げた後に蜜をかけた芋菓子です。外はカリッと中はホクホクとした食感と、鳴門金時芋本来の甘さが特徴で、手軽に食べられる点も人気。ご当地の名産品を生かしたグルメとして支持を集めました。
1位：鳴門金時ポテレット（イルローザ）／48票徳島県の洋菓子店イルローザの「鳴門金時ポテレット」が1位となりました。鳴門金時芋をペーストにして焼き上げたタルト風の菓子で、サツマイモの自然な甘さとしっとりとした食感が特徴です。徳島県を代表する銘菓として知られ、上品な味わいとなると金時芋というご当地ブランドの強さが、高い支持を集めました。
