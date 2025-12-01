可愛さ大優勝〜♡電池切れのストレスゼロ！550円でも買いのアナログキッチングッズ

ダイソーで見つけた、税込550円のキッチンタイマーの可愛さが大優勝♡レトロでユニークな鍋型のアイテムで、しかも電池不要で使えるアナログ式がポイント。「使いたいのに電池切れ…」なんてストレスからも解放してくれますよ。料理中はもちろん、仕事や勉強の時間管理にもぴったり。詳しくレビューしていきます。

商品情報

商品名：アナログキッチンタイマー（鍋型）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480744902

電池不要で使える！ダイソー「鍋型アナログキッチンタイマー」が可愛すぎ

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけたのが、税込550円の「アナログキッチンタイマー（鍋型）」。

ユニークな鍋型デザインで、置いておくだけでもキッチンがほっこり可愛くなるアイテムです。

最大の魅力は、電池不要で使えるアナログ式なこと。

電池切れの心配がなく、思い立ったときにすぐ使えるのがうれしいポイントです。

最大60分までセットできるので、料理はもちろん、勉強や作業の時間管理にも活躍してくれます。

サイズはコンパクトで邪魔にならず、落ち着いたニュアンスカラーがインテリアに自然となじむのも魅力。

マットな質感で手触りも◎。

直感的に使えて便利！ただし誤差はやや大きめ

使い方はとてもシンプルで、まずポインタを0に戻し、メモリを55まで時計回りに回してから、反時計回りにセットしたい時間へ合わせます。

0になると「ジリリリリ…」と音が鳴って知らせてくれる仕組み。逆方向に無理に回すと破損の原因になるため、そこだけ注意してくださいね。

アラーム音は意外と大きめで、キッチンでセットして別の部屋にいても気づけるくらいの十分な音量。数秒で自動的に止まるので、使い勝手も良好です。

一方で、説明書にも記載されている通り、最大誤差は約3分。実際に使ってみても、正確さを求める用途には少し心もとない印象でした…。

ただ「だいたいこのくらい」と時間の目安を取りたいときには、直感的に設定できてとても便利。料理はもちろん、仕事や勉強の集中タイムにもぴったりです。

今回は、ダイソーの「アナログキッチンタイマー（鍋型）」をご紹介しました。

きっちり正確に測りたい場面には不向きですが、電池不要で長く使えて、何より見た目がとびきり可愛い鍋型タイマー。少しの誤差も“のんびり屋さん”と思えばむしろ愛着が増すかも？気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。