チェルシーvsアーセナル 試合記録
【プレミアリーグ第13節】(スタンフォード ブリッジ)
チェルシー 1-1(前半0-0)アーセナル
<得点者>
[チ]トレボ・チャロバー(48分)
[ア]ミケル・メリノ(59分)
<退場>
[チ]モイセス・カイセド(38分)
<警告>
[チ]マルク・ククレジャ(11分)
[ア]マルティン・スビメンディ(5分)、クリスティアン・モスケラ(13分)、リッカルド・カラフィオーリ(27分)、ピエロ・インカピエ(41分)、マイルズ・ルイス・スケリー(54分)、ビクトル・ギェケレシュ(88分)
└注目のロンドンダービーは1-1ドロー決着!カイセド一発退場も走りきったチェルシー、アーセナルはメリノ同点弾も勝ち越せず…
