出張に行っていたパパさんが帰宅したら、ワンコが熱烈歓迎してくれて…？愛にあふれた再会シーンとその後の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破。「最上級のお出迎え」「メッチャ嬉しそう」「大好きなんだね」といった声が寄せられています。

【動画：パパが東京出張から帰ると、犬が…思った以上の『熱烈大歓迎』と『愛おしい行動』】

パパさんが出張から帰ってきたら、ワンコが大喜び！

YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」に投稿されたのは、出張に行っていたパパさんが帰宅して、シーズーの「てんぽ」さんと再会した時の様子です。パパさんが玄関のドアを開けると、そこにはてんぽさんの姿が！どうやらパパさんの気配に気づいて、待っていてくれたよう。

てんぽさんはしっぽを振りながらパパさんに駆け寄ると、「どこ行ってたんだよ～っ」とばかりに飛びついて熱烈歓迎！大喜びする姿を見て、パパさんも「可愛いやつめ」と嬉しくなったそう。

熱烈歓迎中に急にスイッチオフ？

一度お家の中に戻ったてんぽさんですが、またすぐにパパさんのもとにダッシュ。その後も飛びついたり手にじゃれついたりして、全力で愛を伝えてくれたとか。てんぽさんは大興奮しているので、まだまだ熱烈歓迎は続きそう…。

…と思いきや、突然てんぽさんが動きを止めて、「もういい？」と聞くようにママさんの方を見たとか。そして「もうちょっと歓迎しておくか」と再びパパさんとじゃれ合い始めたかと思うと、またママさんを見つめて「もういい？」と確認。

最後は「ふう…疲れた」とばかりに急にスイッチがオフになり、感動の再会シーンは終了となったのでした。てんぽさんのオンとオフの切り替えが激しすぎて、思わず笑ってしまいます。

パパさんがどこにも行かないように監視

お出迎えが一段落した後も、てんぽさんはパパさんのそばを離れようとしなかったそう。お食事中は隣に座って大好物のトマトをおねだりし、お仕事中はベッドでくつろぎながらパパさんを監視。「もうどこにも行かせないぞ」とばかりにパパさんをガン見する姿に、愛を感じます。

そのうちてんぽさんは監視に疲れて眠ってしまい、パパさんのお仕事が終わった後は一緒にゴロゴロ…。てんぽさんと過ごすひと時に癒されて、パパさんの出張の疲れも吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「監視のガン見の圧が凄っｗ」「あんな出迎えされたら、嬉しくてたまりませんね。オフの切り替えすごかったけどｗ」といったコメントが寄せられています。

