今年いっぱいで活動休止することを発表したPerfumeが29日、日本テレビ「Best Artist 2025」に出演。11日に自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表したあ〜ちゃん（36）が、歌唱後に号泣した。

生放送された番組では司会の桜井翔から「99年結成。僕たち嵐も99年デビューということで同じ時間を過ごしてきた仲間と思っていて。いや、寂しいなあーという思いと同時に、本当にお疲れさま、ゆっくり休んでという思いです」とねぎらわれた。あ〜ちゃんは「身に余るお言葉だね」と恐縮した。

「Best Artist」出場は18回目で最後で、初出演の時に歌った「Dream Fighter」を披露。スタジオにはデビュー当時からのなじみのファンがサプライズで招かれ、歌唱後に「ありがとう！」と感謝を告げられた。

懐かしい面々にあ〜ちゃんは瞳をうるませ「感無量すぎて何も言葉にはならないんですけど…」と大感激。「私たちは一生、Perfumeをやっていくので、そのためのコールドスリープなので。もうこれで安心して、コールドスリープできます」と涙を流した。