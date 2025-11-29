忙しい日のランチや夜食に、ついつい頼りたくなるレトルトカレー。中でも、身近なコンビニで買える“ごちそう系レトルト”がものすごい味の進化を遂げている! 今回はコンビニ大手3社から発売のオリジナルカレー23商品を実食ジャッジ、舌を巻いた逸品がこちらだ! ※全体のバランスは価格も含みます

価格とクオリティーは基本的に比例

「ここ数年、コンビニ各社でこだわりのレトルトカレーが続々登場しています。レトルトで思い浮かぶ味を大きく超える力の入れっぷりです」

と話すのは、人気カレー店「エリックサウス」の商品開発部リーダー結城啓介さん。

「カレー専門店の増加や、スパイスカレーブームなどがあり“カレーの嗜好”の幅が広がった。それに伴いコンビニカレーも進化し好みや気分に合わせてチョイスできるように対応していったんだと思います」（結城さん、以下同）

ワンランク上のこだわりレトルトカレーは以前からあるが、高級スーパーなどに限定。それがコンビニでも買える時代になったのはうれしいが、一体どれを選べば？

「やはり価格とクオリティーは基本的に比例しています。ふんだんにカルダモンを使っていたり、激辛ブームで注目のトウガラシを加えていたりすると、価格は上がりますが“個性”という魅力は増します。気軽に楽しめるレトルトカレーですから、『この値段でこの味』という折り合いをつけながら、味比べしてみるといいかもしれません」

今回は、スパイスの扱いを知り尽くす結城さんの舌をうならせた商品を厳選!

総合得点が高かった1〜5位と30点以上のオススメカレーを味の傾向別に早見表で紹介。気分に合わせた“今食べたい一皿”選びの参考にして!

ファミリーマートがベスト5に3商品ランクイン！

5位 ファミリーマート 2種のひよこ豆とトマトの旨味チャナマサラカレー 160g／358円

「カレー店で2種や3種選べるときには選択することもあるけれど、1種選ぶときに『チャナマサラ』っていう人はやっぱり少ないんです。それをこうして商品化していることが、そもそもすごい（笑）。そしておいしいのもまたすごい!」

4位 セブンイレブン こだわりビーフとコク深い味わい欧風ビーフカレー 180g／257円

「セブン-イレブンは全体的にバランスがよく、コスパもいい。なかでもこの欧風ビーフカレーは王道を行く味で、欧風カレーらしい深いコクがあって、安定感バツグン。繰り返し食べても飽きのこない味わいもいい」

3位 ファミリーマート 赤ワインで煮込んだ牛肉使用欧風ビーフカレー 180g／278円

「正統派の洋食レストランがこだわって作ったビーフシチューのような、深さやコク、丸みも感じる。欧風カレーが好きな人は、わりと王道の味を好む傾向にあるが、そのギリギリを攻めていて、絶妙なバランスがすごい!」

2位 ファミリーマート ハーブの爽やかな香りグリーンカレー 160g／358円

「ルウを使って作る、いわゆる“家カレー”とは全然別物。外食ではおなじみになったタイのグリーンカレーを自宅で手軽に楽しめて、ちゃんとおいしいというのがいい。『現地っぽい味だな』と感じたらタイ製で、ファミマのこだわりを感じます」

1位 ローソン スパイス楽しむ1/2日分の野菜カリー 185g／378円

「大ぶりの野菜がゴロッとたっぷり入っていて、器にあけた瞬間うれしくなる。さらに、レトルト食品の野菜ってフニャッとしがちなのに、これは食感も良くて驚く。動物性タンパク質が入っていなくても満足度が高く、ヘルシー感も推せますね」

いつものレトルトカレーを手軽にワンランクアップ! 食品を付け合わせに活用するアイデアをチェックして。

結城流! 目からウロコの「付け合わせ」

・キーマカレー×紅しょうが＆青ねぎ

「キーマカレーは日本食との親和性があるので意外なほどハマりますよ」

・グリーンカレー×魚肉ソーセージ

「グリーンカレーには魚醤が使われているので、同じく魚介由来の魚肉ソーセージと好相性」

ビーフカレー×『カラムーチョ』

「インド北東部のベンガル地方にある、ベンガル風フライドポテトを模して、『カラムーチョ』をご飯にパラリ!」

・バターチキンカレー×ピーナツバター

「無糖のピーナツバターでコクをブースト! チャンクタイプなら、ザクッとした食感も加わってオススメ!」

取材・文／松家寛子

結城啓介さん 東京の人気カレー店「エリックサウス」の商品開発部リーダー。同店でメニュー開発に携わったり、不定期開催の特別営業「セダム」（Instagram：@ sedm.esee）をプロデュースするなど、カレーを軸とした店舗内外の多方面で活躍。Instagram：@01_key_07ではカレーの食べ歩き情報などを更新中。