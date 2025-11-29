日産が「新型高級ミニバン」を来夏発売！ ド迫力フェィス＆豪華内装採用！ 走りもスゴい「エルグランド」 すでにパンフも配布中

ついに登場の新型エルグランド、販売店の反響は？

2025年10月29日に日産が発表した新型「エルグランド」に対し、販売店にはすでに多くの問い合わせがあるようです。

すでに販売店ではティザーパンフレットの配布も行われているようです。

日産販売店で配布されている日産「新型エルグランド」のティザーパンフレット

【画像】先行配布！ 新型エルグランド、先行パンフに何が書かれてる？画像で見る！（30枚以上）

2025年10月29日、日産は新型「エルグランド」を世界初公開しました。

1997年に登場した初代から数えて4代目となる新型では、リニアモーターカーをデザインコンセプトとしつつ、「ノート」や「アリア」にも見られる「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」を具現化したデザインが採用されています。

特別なプライベートラウンジのような空間を目指して開発されたというインテリアは、広い範囲にわたってあしらわれた表皮や木目調パネル、ドアトリムにほどこされたキルティングなどが高級感を演出しています。

また、14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイやBOSE製22スピーカープレミアムサウンドシステム、最大64色の設定が可能な間接照明など、上質さと先進性を感じさせる機能も魅力的です。

パワートレインには、高い静粛性と燃費性能を誇る第3世代の「e-POWER」が搭載され、そこに電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」の改良版が組み合わされます。

さらに、走行シーンに応じて4輪の減衰力を可変するインテリジェントダイナミックサスペンションの採用により、スムーズかつ快適な乗り心地を実現しているといいます。

そのほか、先進運転支援システム「プロパイロット2.0」が一部グレードに搭載されることも明らかとなっています。

なお、新型エルグランドの発売は「2026年夏」とされており、現時点では具体的な発売日については明かされていません。

一方、待望の新型登場を前に、販売店ではにわかにあわただしさを増しているようです。

都内の日産販売店担当者は「（新型エルグランドに対する）問い合わせは非常に多い」と話したうえで、次のように続けます。

「新型エルグランドについては、すでに公表されている以上にお伝えできることはありません。

ただ、先行試乗したという関係者からは『静粛性が非常に高い』『乗り心地のよさに驚いた』という声が届いており、その仕上がりは期待できそうです。

また、先週末（2025年11月22日）より、新型エルグランドの情報をまとめたティザーパンフレットの配布を開始しています。

簡素なものではありますが、新型エルグランドの魅力を感じていただけるものとなっていますので、ぜひご覧いただければと思います。

あくまで個人的な予想ではありますが、発売の3〜4か月前、具体的には2026年4月ころには、価格やグレード構成などもお伝えできるようになるのではないかと見ています。

新型エルグランドのライバルとなるのは、やはりアルファード／ヴェルファイアだと思います。

現在アルファード／ヴェルファイアにお乗りのお客様のなかには、かつてエルグランドにお乗りだった人も多いと聞いています。

新型エルグランドが、そうしたお客様がふたたび日産に戻ってくるきっかけになればと思います。

ちなみに、現行のエルグランドはまだ一定の在庫があります。

それなりの値引きも可能となっていますので、コストパフォーマンス重視の方には現行のエルグランドをおすすめしています」

日産「新型エルグランド」約15年ぶりにフルモデルチェンジ！ 26年夏に発売へ

※ ※ ※

前出の販売店担当者は、新型エルグランドの価格について「800万円程度になるのではないか」と予想します。

直接の競合となるアルファード（HEV）の上級グレード「エグゼクティブラウンジ」が850万円となっていることを考えると、「800万円程度」という予想価格は妥当な範囲と言えそうです。

いずれにせよ、現時点では限定的な情報しか明かされておらず、日産からのさらなるアナウンスが待たれるところです。