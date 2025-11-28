漫画「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」公式Xが11月27日夜に更新し、作品の一部でカロリーを実際よりも低く表記していたと謝罪しました。当該話が収録されている11月28日発売の単行本では修正されているとし、読者に「カロリーチェック」を呼びかけています。

「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」は、まるよのかもめさん原作の漫画。営業事務として働く21歳の主人公、“望月さん”こと望月美琴がドカ盛りメニューを食べまくる禁断のグルメギャグ作品で、メニュー登場時に望月さんが摂取した総カロリーが表記されるのが特徴です。

今回誤表記が見つかったのは、ヤングアニマルWebに掲載された第12話。望月さんが寿司をドカ食いするシーンで総摂取カロリーを4853キロカロリーと表記していたところ、計算しなおした結果、実際には7734キロカロリーであったということです。

公式Xでは、「3000kcal近くもヘルシーに表記をしてしまい、多大なる誤表記を誠に申し訳ございません」と謝罪。

当該話が収録されている11月28日発売の単行本第3巻では正しいカロリー表記に修正されているとしつつ、「正しいカロリーが本当になされているかどうか 読者のみなさまのその目でも、念のため、カロリーチェックをお願いできますと幸いでございます」と呼びかけています。

