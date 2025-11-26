この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

無料で使えるGoogleのAIアシスタント「NotebookLM」が、11月21日に新たに画像生成AIモデル「Nano Banana Pro(ナノバナナプロ)」を搭載し、インフォグラフィックやスライド資料を日本語で自動生成できる革新的な機能を実装した。この新機能について、解説系YouTuberのミライが、自身の動画「【プレゼン資料自動生成】Nano Banana Pro搭載の無料AIアシスタント『NotebookLM』で日本語スライド・日本語図解を作れる！」で詳しく紹介した。



ミライはまず、「Nano Banana Proは画像に日本語を表示する性能が高く、NotebookLMのノートにアップロードしたデータから瞬時に日本語のインフォグラフィックやスライドを生成できる」と強調。「PDFやYouTubeのURLを読むだけで、AIがチャット形式で解説したり、音声や動画にも変換できる」とNotebookLMの利便性もアピールした。



特に注目なのは、今回追加された“インフォグラフィック生成機能”。ミライは「これまでの画像生成AIでは難しかった、ひらがな・カタカナ・漢字を含む図表や漫画、複雑な日本語レイアウトも自在に作成可能」とし、「世界最高クラスの画像生成AIモデルと位置付けられている」と最先端の性能を伝えた。



また、「スライド資料自動生成機能」では、「ノートに入力したソースから複数レイアウトの高品質な日本語スライドを用途別に自動で生成。プレゼンテーションや資料作成の効率が飛躍的に向上する」と語った。NotebookLMはウェブだけでなくiOS・Androidアプリでも利用可能だが、「モバイルは細かい編集に制限があるので、まずはウェブ版がおすすめ」とアドバイスしている。



最後にミライは、「AIツールに興味のある方は動画の概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ自分の手で試してみてほしい」と視聴者に呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。