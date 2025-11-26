¡ÚÀÖºä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹»¦¿ÍÌ¤¿ë¡Û¡Ö30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤è¡×Î¦¾å¼«±Ò´±¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃæ³ØÆ±µéÀ¸¤¬¸ì¤ë¡È±¢¼¾¤Ê¼Ì¿¿ÔÌÂ»»ö·ï¡É¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î´é¤òÄÞ¤Ç°ú¤Ã¤«¤¤¤¿¤ê¡Ä¡×
¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¡È¥Ð¥Ä°õ¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡Û¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤òÄÞ¤Ç°ú¤Ã¤«¤¤¤¿¤ê¡Ä¡×³ØÀ¸»þÂå¤ÎÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡£¤³¤¦¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¼«±Ò´±¤ÎÃÎ¿ÍB¤µ¤ó¤À¡½¡½¡£
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡11·î16Æü¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÁáÄ«6»þ¡£Î¦¾å¼«±Ò´±¤ÎÃË¤ÏºÊ¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¹ð¤²¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¡ÊÎýÇÏ¶è¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Ìó30Ê¬¸å¡¢¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ËÀÄ¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÃóÆÖÃÏ¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç20¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÅÔ¿´¤Ø¡£ÅÓÃæ¡¢Çò¤¤¥Þ¥¹¥¯¤È¹õ¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨Ä¾¤·¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡£ÃË¤Ï¸ø±é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¹õ¤¤¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ð¥Ä°õ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌó50Ê¬¸å¡¢¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡½¡½¡£
¡¡ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ç40Âå¤Î½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£»ö·ïÈ¯À¸¤«¤éÈÈ¿ÍÆ¨ÁöÃæ¤Î¤Þ¤Þ6Æü¤¬²á¤®¤¿11·î22ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÎ¦¾å¼«±Ò´±¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®
ÈÈ¹ÔÍâÆü¤âÊ¿Á³¤È¶ÐÌ³
¡¡¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²Î¼ê¤ÎA»Ò¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï16Æü¤ÎÃë1»þ¤«¤é¡¢»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊÌ¤Î½÷À²Î¼ê¤é¤È¸ø±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÄÅ¤ÏÅ¹¤¬³«¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿A»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Îº¸Ê¢Éô¤ò»É¤·¤¿¡£½ý¤Ï¿¼¤¯¡¢¿ÕÂ¡¤ËÅþÃ£¡£°ì»þ¤ÏÌ¿¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÄÅ¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢ºÆ¤Ó¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÈÀÄ¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¡¢·¤¤âÍú¤ÂØ¤¨¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÍâÆü¤«¤é¤âÊ¿Á³¤È¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¹Ãæ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡È¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¡É¤Ç´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¡£ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂçÄÅ¤ÏÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤Ç¡¢A»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÊ»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤ËÈà½÷¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡°ñ¾ë¸©ËÌÉô½Ð¿È¤ÎÂçÄÅ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¸©¿¦°÷¡¢Êì¿Æ¤¬¶µ°÷¤Ç¡¢3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÅÐµÊí¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éã¿Æ¤ÏÁêÂ³¤Ê¤É¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËüÖ°Ê¾å¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò½êÍ¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï²È¤äÈª¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÊèÃÏ¤âÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸øÌ³°÷²ÈÄí¤ÇÆÃ¤ËÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯°é¤Ã¤¿ÂçÄÅ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¤òÂ´¶È¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Çµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÅ¤ÈÆ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤¿B¤µ¤ó¤À¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡Ö¡ÈÌµ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡Ä¡×
¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´é¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤ä¤Ä¤À¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÂçÄÅ¤Î ¡È¶õµ¤´¶¡É¤ÏB¤µ¤ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¶¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³èÈ¯¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤â¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê½¸ÃÄ¤«¤é¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢Æ±¤¸¥Ð¥¹¥±Éô½êÂ°¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤Î°ì¿Í¤È¤À¤±°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â2¿Í¤Ç¶µ¼¼¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç¥³¥½¥³¥½ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ê»Ò¤¿¤Á¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ÎÎØ¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢¡ÈÌµ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ã¯¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Æ±µéÀ¸Æ±»Î¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÄÅ¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¼þ¤ê¤ËÃ¯¤âÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¸ºß¤¹¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
B¤µ¤ó¤¬ÌÜ·â¤·¤¿ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¡È¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡É
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢B¤µ¤ó¤ÏÂçÄÅ¤Î¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤ä±óÂ¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤¬¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÏ²¼¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤«¡¢±óÂ¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¥Ð¥¹¥±ÉôÆâ¤Ë¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÎC¤¯¤ó¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÄÅ¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂçÄÅ¤¬¤½¤Î»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´é¤ÎÉôÊ¬¤òÄÞ¤Ç°ú¤Ã¤«¤¤¤¿¤ê¡¢¤Û¤¸¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿Ëç¤âC¤¯¤ó¤Î´é¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯±¢¼¾¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î´é¤¬¤°¤ê¤°¤ê¤ËÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿C¤¯¤ó¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤ËÊó¹ð¤·¡¢´éÉôÊ¬¤¬¤Û¤¸¤¯¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤¿¡£ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤âÄ¾ÀÜ¡¢ÂçÄÅ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤Ë¤Ï¸«¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÀèÀ¸¤äC¤¯¤ó¤Ë¥Á¥¯¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀÖºä¤Î»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô½÷À¤Î´é¤Ë¡È¥Ð¥Ä°õ¡É¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤è¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¢¼¾¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÂçÄÅ¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¹ÔÆ°¤Èº£²ó¤Î»ö·ï¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Ï²¼¤ËÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Î½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿´é¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¥é¥¤¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¥Ð¥Ä°õ¡É¡£ÂçÄÅ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Ç¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸½Õ¥ê¡¼¥¯¥¹¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£