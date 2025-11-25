お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が24日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。ある大物MCについて語った。

番組では「今年溜まった本音を吐き出す『MC毒出しノート2025』」と題し、大物MCへの本音をつづった久保田の毒出しノートの中身を紹介した。

実は「ずっと1人だけ納得いかないMCがいる」と言い、「すぐに“お前おもろないねん”とか、M―1チャンピオンという括りのナレーションが流れたら、冷めた顔で“まだ言うとんかい”とか。世間が思っている人間とは真逆で、たくさん裏でもひどいこと見てきた。この際だから言う。後輩や演者からも評判は悪すぎる」という。

このMCについて、久保田は「僕だけじゃなくて、他事務所からも聞く。“しんどい”と。その現場にリスペクトして行ってる。なのに、最初からバーンッっと圧で“お前おもろないねん！”とか、高圧的なことを裏で何か言うのはもったいないですよと」と説明した。

さらに「ウケてることとか、面白いことを言ってるのに空気壊すようなことを言われると、周りもシーンとなって。みんなが気を遣っている現状。何でこの城が保ててるの？あんたたちの事務所が強いから城建ててもらっただけでこれかいと思うけどな」「本番で失敗したプレイヤーのことを、MCが気に入らなかったと。裏で“また頑張れよ”ぐらいでいいのに、説教垂れんなと思って」。

そして「売れれば売れるほど大将になるから、その人に言う人がいない。だったら誰かがけがしてでも言わないと被害者が生まれると思って、僕はここで言ってる。気分悪くされて僕に電話がかかってくるかもしれないですけど、僕はちゃんと対応しますし、金輪際嫌だと思っただけ」と話した。