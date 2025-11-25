お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が、24日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「ドランクドラゴン」鈴木拓（49）と共演した番組でのハプニングを振り返った。

「とにかく鈴木拓君とやってたあの番組は、終わったのは数年前やけど絶対無理よね、今ね。完全アウトやね」と切り出した濱口。「2人で軽トラックに乗ってテントを張って、そこに女性を呼び込んで赤裸々な性の話を聞くっていう、最低な番組を」と説明した。

ロケ中には警察から職務質問された経験も。濱口は「通報されたのよ」と回想。「もちろん健全なことしかしてない。でも周りからは、“テントから女性の悲鳴が聞こえる”って言われて。笑い声やねん、ホントは」と釈明しつつ、「“あのトラックが怪しいから調べろ”、みたいに警察さんが来た」と振り返った。

バラエティー番組の撮影であることを伝えるも信用してもらえず、スタッフからは「バラエティーっていうのを出すために、ちょっとだけ（警察に）顔を出してくれないですか？」との要請。「普通、タレントを隠すやろ」とツッコミながらも協力した濱口は、警察官が現場で写真撮影を行っていたといい、「だから実況見分の写真で俺、写ってるのよ」と笑いを誘った。

そして「ロケバスの中も調べるってなって」と濱口。「ロケバスの中で“大人のおもちゃ”が見つかったら即逮捕しますからねって言われて調べられた。そしたらブラジャーが出て来た。小道具の中から」と明かしたが、それは「鈴木拓の目隠し用のブラジャー」と解説。「それが出て来て、事態がヤバくなった」と緊迫した状況に。

さらに「女性が（番組で）“映りたくない”って言ったら、モザイクを掛けるのが面倒だからアイマスクを用意してた。それが何個も出て来て、余計警察が」と緊張感が高まったものの、「なんとかギリギリみんなで言って、認めてもらえた」と打ち明けた。

これを受けて「後日談があって」と鈴木。「警察がなぜ我々のところに踏み込んで来たか」と切り出し、「俺らの前に、誰かが（現場で）撮影してたんですって、セクシービデオを」話した。

「それで“またあいつらだ”ってなってた。こんなことってあります！？」と改めて驚がく。鈴木は「だからもう、警察も目をギラギラさせて。裏側はそういうことで。変なモノが出て来たらしょっ引くつもりで、凄かったんです」と語っていた。