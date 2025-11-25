Ìó440Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö¡È7¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡Ö60Ëü±ßÃÍ²¼¤²¡×¤ÎÁ´Ä¹5mµé¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª 2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÃæ¹ñ¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
Ìó440Ëü±ß¤Î¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö¡È7¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡2025Ç¯9·î23Æü¡¢¥È¥è¥¿¤È¹½£µ¥¼Ö¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ´ë¶È¡Ö¹µ¥¥È¥è¥¿¡×¤Ï¡¢¿··¿SUV¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤ÈÁõÈ÷¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜ¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¾å¼Á¤Ê»ÅÍÍ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¡×¤ÎËÌÊÆ»ÅÍÍ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¥À¥ó¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¶á¤¤Áà½ÄÀ¤È¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÎ¾Î©¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯°Ê¹ß¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤â¸½ÃÏÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢°ìµ¥¥È¥è¥¿¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¡×¤È¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±»Ô¾ìÆâ¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿Âè4À¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4965mm¡ßÁ´Éý1930mm¡ßÁ´¹â1730mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2850mm¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿SUV¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÀßÄê¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï2Îó5¿Í¾è¤ê¤Þ¤¿¤Ï3Îó7¿Í¾è¤ê¤Î¹½À®¤Ç¡¢¾è¼Ö¿Í¿ô¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÁªÂò¤¬²ÄÇ½¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼ÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Á³Ê¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î24Ëü9800¸µ¡ÊÌó500Ëü±ß¡Ë¤«¤é21Ëü9800¸µ¡ÊÌó440Ëü±ß¡Ë¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢15.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¼°¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ¡Ç½¡¢3¥¾¡¼¥óÆÈÎ©¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥È¥è¥¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬À¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê5¿§Å¸³«¡£Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤«¤éÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤È²Á³Ê²þÄê¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡×¡Ö²Á³Ê°Ê¾å¤ÎÁõÈ÷ÆâÍÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÌÌ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Î¿Ê²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤äÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¸ø³«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£