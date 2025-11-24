知る人ぞ知る大阪名物「とん蝶」を紹介！ 和菓子屋さんが毎朝手作りする絶妙な味付けの“おこわ“へ「美味しそう」「食べてみたい」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『キングオブ大阪名物が京都で買えるようになったぞ！』というテイクアウト姉妹さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

おいしかった！未食の人は一度食べてみる価値あり！

京都を中心としたお手頃価格の名物について沢山の投稿しているテイクアウト姉妹さん。飲み屋のカウンターで、大阪のおっちゃんと名物についての話になったそう。

そのときおっちゃんから「本当の大阪名物」として教えてもらったのが「とん蝶」。和菓子屋の「絹笠」が朝5時から手作りしているというおこわの一種です。その名はふるさとを連想させる「とんぼ」と「蝶」をつなげたのだとか。

賞味期限は当日、通販無しと他府県の人間が購入するのは厳しい品だったのですが、金曜日限定ながら京都でも買えるようになったとのこと。

京都在住のテイクアウト姉妹さんは京阪の丹波橋駅で購入。価格は429円でしたが、時期や場所によって価格は異なるかもしれません。

白蒸しがノーマルの味です。1個で170gとずっしりしています。とん蝶の包装にはアルミが使われているので、そのまま電子レンジで温めるのは厳禁とのこと。

いただきます、と食べようとするも手ごわい固さ。気温の低い冬は電子レンジで温めるか、かぶりつく方が良さそうだとか。味は美味しく、「あのおじさんが本当の大阪名物と言っていたのもわかります」とのこと。

小梅も食べてみたところ、おこわにぴったりで「この組み合わせは相乗が素晴らしいです」とテイクアウト姉妹さん。豆の食感や昆布の散らし方がたまらなく、塩気と味付けが絶妙だとか。この大きさでも飽きない素晴らしい味付けだそう。おこわなので腹持ちも良さそうですし、「大満足」とのことでした。

とん蝶のラインナップは画像の通り。時期や販売場所が限定されていたりしますが、どれも美味しそうです。

テイクアウト姉妹さんが「一度は食べる価値がある」とまで評した大阪名物の詳細に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご覧ください。おっちゃんとの名物トークでは、テイクアウト姉妹さんが思う様々な大阪名物の名前が登場しているのも楽しいです。

