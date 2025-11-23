¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¡9·î¤Î¼ýÆþ¤ò¹ðÇò¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î¿ô»ú¤À¤±¡×¤Ç¡Ä¤Û¤Ü¡È³ÎÄê¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤Î¿·»³¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£9·î¤ÎµëÎÁ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¹±Îã´ë²è¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤òÃÃ¤¨¤í¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¥È¥ì¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Î¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ò20Âå¤«¤é40Âå¤ÎÃË½÷¤ËÄ´ºº¤·¡¢Ê¿¶Ñ¶â³Û¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¶âÁ¬´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö5Ç¯ÌÜ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í225¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿!Àè·î¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¤¬¡ÖÀè·î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï9·î?¡×¤È³ÎÇ§¡£10·î¤Ë¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¿·»³¤¬¡Ö9·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ýÆþ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ø±àº×¥·¡¼¥º¥ó¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Í¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡×¤ÈÆñ¤·¤¤¤È¤·¡Ö»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¿·»³¤µ¤ó¤ÎÀè·î¤ÎµëÎÁ¤É¤ì¤¯¤é¤¤?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¿·»³¤Ï¡Ö²¿¤Ç¸À¤ï¤Ê¡Ä»²¹Í¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤!¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡£¤â¤¦¤½¤ì°Ê³°Ê¹¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾ùÊâ¤·¡¢»³ºê¤â¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤é²¿¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤»¤º¤Ë½ñ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã?°ìÈÖ¾å¤Î¿ô»ú¤À¤±?¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤¨¡¼¡Ä2¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿·»³¡£
¡¡½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¥Î¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Ó¤¯¤È¡ÖºÇ°¤ä!¤³¤Î¶õµ¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡È2¡É¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤éÂçÂÎ¤ï¤«¤ë¤ä¤ó!²¶¤¬20²¿Ëü±ß¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç!¡×¤È9·î¤Î¼ýÆþ¤¬200Ëü±ß°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¼«¤éË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë»³ºê¤¬¡Ö·î2000Ëü±ß¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤¤¸¤ã¤ó!¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Í¡¼¤À¤í!¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢200Ëü±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡È³ÎÄê¡É¤µ¤»¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¡Ö4725±ß¡×¤Ç104¿Í¤¬0±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡ÖÌ´ÄÉ¤¦¼Ô¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤è¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¡£¿·»³¤¬¡ÖºÇ½é²æËý¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È¼«¿È¤È½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤º¤ì·î¼ý200Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌ´¤Î¤¢¤ë¿¦¶È¤À¤È¤·¤¿¡£