¡¡¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¡Ê40¡Ë¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¡Ê49¡Ë¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î5Æü¡¢Ì§ÎØ»á¤¬ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿Ã±¹ÔËÜ¡Öµ¶Á±¼Ô¡¡50ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢50¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÈËÜÅö¤Î¡ÉÁ°ß·Í§ºî¡×¤¬È¯Çä¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Á°ß·»á¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È°Û¾ï¡É¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°ß·¤µ¤ó¤Ï¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÇñ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¡³¤³°¤Ç¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ò¹©»ö¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤»¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¹¥¤¡×
¡¡¡Ö¤À¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÁ°ß·¤µ¤ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¶¸µ¤¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£