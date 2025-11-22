【浮気調査】“やっぱりね…”探偵の一言が刺さる。妻が知らない夫の夕方習慣
YouTube動画「【浮気調査】3.夫が足繁く通うのは….」では、
雨にも夕暮れにも紛れるように続く“夫の寄り道”を、探偵が淡々と追った。
動画冒頭、探偵は静かな声で状況を伝える。
「……今日も駅とは違う方向に向かっています」
その一言には、
“何度も見てきた同じ動き”を確信するような重さがあった。
依頼者が「頭が真っ白で信じられない」と語った日の続きが、そこにはあった。
夫はコンビニにふらりと立ち寄る。
「あっ、コンビニ入りましたね。……はい、出てきました」
ただの買い物にも見える。
だが探偵は、その先を知っているかのように目線を逸らさない。
「これ、女性のマンション方面だな」
ゆっくりとした口調なのに、逃げ場のない現実がにじむ。
そして--
「あっ……やっぱりですね。１対、女性のマンションに入っていきました」
その瞬間、動画には雨よりも重たい沈黙が落ちた。
依頼者の胸に去来したのは、
怒りか、悲しみか、それとも“自分にも責任がある”と語った後悔なのか。
探偵は最後に、
長年の経験を背負った者にしかできない、短い一言を残す。
「……やっぱりですね」
その言葉が、どれほど依頼者の心を締め付けたのか。
視聴者にも静かに伝わり、
“夫が何度もたどった寄り道の本当の意味”を重く突きつける。
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります