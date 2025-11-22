この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【浮気調査】3.夫が足繁く通うのは….」では、
雨にも夕暮れにも紛れるように続く“夫の寄り道”を、探偵が淡々と追った。

動画冒頭、探偵は静かな声で状況を伝える。

「……今日も駅とは違う方向に向かっています」

その一言には、
“何度も見てきた同じ動き”を確信するような重さがあった。
依頼者が「頭が真っ白で信じられない」と語った日の続きが、そこにはあった。

夫はコンビニにふらりと立ち寄る。

「あっ、コンビニ入りましたね。……はい、出てきました」

ただの買い物にも見える。
だが探偵は、その先を知っているかのように目線を逸らさない。

「これ、女性のマンション方面だな」

ゆっくりとした口調なのに、逃げ場のない現実がにじむ。
そして--

「あっ……やっぱりですね。１対、女性のマンションに入っていきました」

その瞬間、動画には雨よりも重たい沈黙が落ちた。

依頼者の胸に去来したのは、
怒りか、悲しみか、それとも“自分にも責任がある”と語った後悔なのか。

探偵は最後に、
長年の経験を背負った者にしかできない、短い一言を残す。

「……やっぱりですね」

その言葉が、どれほど依頼者の心を締め付けたのか。
視聴者にも静かに伝わり、
“夫が何度もたどった寄り道の本当の意味”を重く突きつける。

【浮気調査】仕事終わり、夫は“濡れたまま”女性宅へ--探偵が見た決定的瞬間

 「夫が若い女性と…」探偵の実況が止まらない！妻の動揺と決断の裏側

 「妻の下着が赤くなった日」--探偵が暴いた“女風”という裏切り

