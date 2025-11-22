この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【浮気調査】3.夫が足繁く通うのは….」では、

雨にも夕暮れにも紛れるように続く“夫の寄り道”を、探偵が淡々と追った。



動画冒頭、探偵は静かな声で状況を伝える。



「……今日も駅とは違う方向に向かっています」



その一言には、

“何度も見てきた同じ動き”を確信するような重さがあった。

依頼者が「頭が真っ白で信じられない」と語った日の続きが、そこにはあった。



夫はコンビニにふらりと立ち寄る。



「あっ、コンビニ入りましたね。……はい、出てきました」



ただの買い物にも見える。

だが探偵は、その先を知っているかのように目線を逸らさない。



「これ、女性のマンション方面だな」



ゆっくりとした口調なのに、逃げ場のない現実がにじむ。

そして--



「あっ……やっぱりですね。１対、女性のマンションに入っていきました」



その瞬間、動画には雨よりも重たい沈黙が落ちた。



依頼者の胸に去来したのは、

怒りか、悲しみか、それとも“自分にも責任がある”と語った後悔なのか。



探偵は最後に、

長年の経験を背負った者にしかできない、短い一言を残す。



「……やっぱりですね」



その言葉が、どれほど依頼者の心を締め付けたのか。

視聴者にも静かに伝わり、

“夫が何度もたどった寄り道の本当の意味”を重く突きつける。



