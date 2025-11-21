3ÈÖÁÈ¤Ç¹ë²Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥È¡¼¥¯¡ª·àÃÄ»Íµ¨ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯
·àÃÄ»Íµ¨¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢³Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤ÆÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
·àÃÄ»Íµ¨ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯ ¥Æ¥ì¥ÓÆÃ½¸
ÂÐ¾ÝºîÉÊ¡§¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¡¢ÀéÍÕ¡¦ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¾å±éÃæ¤Î¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÏÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬±é·à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ï¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç·àÃÄ»Íµ¨¤¬¾å±é¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÏÁ´7ºîÉÊ¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡¢
¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡¢
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡¢
¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î4ºîÉÊ¤¬³ÆÃÏ¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÆÃ½¸ÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖSHIONOGI MUSIC FAIR¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á18:30
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ17¶É¥Í¥Ã¥È
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖSHIONOGI MUSIC FAIR¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±éÃæ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë4ºîÉÊ¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï³ÆºîÉÊ¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î°ìÉô¤ò¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT-JAM¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë23:15¡ÁÍâ0:10
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñÊüÁ÷
¡ÖEIGHT-JAM¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
NHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë8:15¡Á9:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñÊüÁ÷
Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤è¤ê·àÃæ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬À¸ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¡¢³ÆºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
30Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¹ï¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë³ÆÈÖÁÈ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
·àÃÄ»Íµ¨ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯ ¥Æ¥ì¥ÓÆÃ½¸¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËDisney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 3ÈÖÁÈ¤Ç¹ë²Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥È¡¼¥¯¡ª·àÃÄ»Íµ¨ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÆüËÜ¾å±é30¼þÇ¯ appeared first on Dtimes.